Metrô de BH volta a funcionar com horário reduzido nesta quarta (20/01)

Metrô de BH volta a circular das 5h40 às 11h30 e das 15h30 às 21h30 (foto: Jair Amaral/EM) horário reduzido, a partir desta quarta-feira (20/01). A decisão foi tomada depois de manifestação contrária ao funcionamento normal por parte dos metroviários e representantes da categoria. Dois dias após voltar com funcionamento integral, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou que o Metrô de BH voltará a circular com, a partir desta quarta-feira (20/01). A decisão foi tomada depois de manifestação contrária ao funcionamento normal por parte dos metroviários e representantes da categoria.

A partir desta quarta (20/01) os horários de funcionamento do metrô voltam a ser de segunda a sexta-feira das 5h40 às 11h30 e das 15h30 às 21h30, com as 19 estações abertas.

Em nota, a CBTU-BH afirma que continua tentando conversar com os representantes da categoria para evitar a pausa de quatro horas no serviço e enquanto não chegam em outro acordo, a empresa manterá a o cumprimento da decisão judicial, além do diálogo constante com os metroviários.

A companhia reconhece que adotou a nova escala de maneira emergencial depois da decisão de fechamento do comércio não-essencial em BH, mas afirma que a demanda se manteve quase inalterada. Apesar disso, os trens voltarão a circular com a pausa entre 11h30 e 15h30.

Além da alteração de horário, a nota informa que todos os funcionários da CBTU-BH passarão por testagem em massa na próxima semana, devido ao aumento dos casos de COVID-19 na capital. Os testes serão disponibilizados a profissionais que atuam nas diferentes áreas da empresa e de forma não obrigatória.

Apesar da decisão, o funcionamento integral no 2º dia de Enem, fica mantido. Domingo, dia 24, as estações estarão abertas das 5h40 às 21h30, ininterruptamente. Com intervalos de 15 minutos das 10h as 13h e nos demais horários, os trens circulam a cada 25 minutos.

