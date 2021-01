Metrô de BH terá horário de funcionamento ampliado nos dias do Enem

Metrô funcionará de 5h40 às 21h30 nos dias 17 e 24 de janeiro (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Metrô de Belo Horizonte funcionará comnos dias 17 e 24 de janeiro, os dois domingos de prova do Enem. Com o fechamento do comércio não essencial em Belo Horizonte, os horários de funcionamento dos trens foram alterados , mas a CBTU garante que todas as estações permanecerão abertas das 5h40 às 21h30, ininterruptamente, nesses dois dias.