Temperatura em Belo Horizonte pode chegar aos 32°C nesta quarta

Manhã de céu limpo em Belo Horizonte. Na foto, trecho da fachada do Colégio Arnaldo, na Região Centro-Sul de BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A manhã de quarta-feira começou com o céu praticamente sem nuvens em Belo Horizonte. Isso se deve à ação da massa de ar seco que está sobre Minas Gerais, afastando as possibilidades de chuva na maior parte do estado. O fenômeno acaba resultando no aumento da temperatura, que pode chegar aos 32°C na capital ainda hoje.









Ainda segundo o meteorologista, estamos passando por um “veranico”, que é um período de estiagem e calor em plena estação chuvosa. A temperatura mínima em BH hoje foi de 17°C.





No restante do estado, há possibilidade de chuvas isoladas apenas nas regiões do Triângulo Mineiro e Sul. A menor temperatura do estado hoje foi de 13°C em Maria da Fé, no Sul, e a máxima pode atingir os 38°C, no Norte.