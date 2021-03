COVID-19: Guarda Civil e UFMG realizam ação de monitoramento no metrô de BH

Na manhã desta quinta-feira (11/03), foi realizada uma ação dee conscientização sobre as medidas de proteção contra a COVID-19, na Estação Central do Metrô de Belo Horizonte. A ação foi uma parceria entre a Guarda Municipal e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).Alunos da área da saúde da UFMG, sendo dois de medicina e um de enfermagem, mediram a temperatura e passaram orientações sobre o uso de máscara e informações sobre a COVID-19. A Guarda Municipal atuou no monitoramento das regras de proteção contra a doença.

Durante ação de monitoramento sobre as medidas de proteção contra o Covid-19 no metrô de BH jovem foi autuado por se recusar a usar a máscara.



Em entrevista para a redação Supervisor da Guarda Civil comenta o caso



Mara Bruno moradora de Pedro Leopoldo, foi abordada e defendeu a importância do uso de máscara e da ação realizada: "É uma forma simples de abordar a pessoa sobre o que realmente está acontecendo no país".



Durante a ação, a reportagem doflagrou um homem sendo autuado por se recusar a usar a máscara, mesmo depois da orientação das autoridades. O jovem se recusava a usar a máscara e dizia que estava livre para deixá-la do lado de fora das dependências da estação. Tendo então a recusa do cidadão a seguir as orientações da OMS, obrigatórias em BH, a Guarda Civil realizou a autuação do indivíduo, que depois foi liberado e obrigado a usar a máscara fornecida pela Guarda.Segundo o supervisor da Guarda Municipal, Crislem Martins, nesse caso o homem é devidamente orientado e as providências legais são realizadas caso ainda ocorra a recusa de usar a máscara. Ainda segundo Crislem, outras seis pessoas foram avistadas sem aou usando-a de forma inadequada. Porém, todas colocaram o ítem de proteção após a orientação.Mara Bruno, analista de contas e moradora de Pedro Leopoldo, foi abordada pelas alunas da UFMG e defendeu a importância do uso de máscara e da ação: "É uma forma simples de abordar a pessoa sobre o que realmente está acontecendo no país".