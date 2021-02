Polícia encontra corpo de homem de 26 anos no Ribeirão Arrudas, em BH

Corpo foi localizado no leito do Ribeirão Arrudas (foto: Reprodução/Google Street View) Ribeirão Arrudas, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte, no início da madrugada deste domingo (21/02). Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima, de 26 anos, estava sendo ameaçada de morte. O corpo de um homem foi encontrado no leito do, na altura do, Região Oeste de, no início da madrugada deste domingo (21/02). Segundo boletim de ocorrência da, a vítima, de, estava sendo ameaçada de morte.









O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local e encaminhou o corpo do homem ao Instituto Médico-Legal (IML) de BH, no Bairro Gameleira, também na Região Oeste. A Polícia Civil seguirá com as investigações do crime.