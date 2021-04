Fora da onda roxa, Valadares seguirá normas próprias contra a COVID-19

O comércio volta a funcionar neste sábado em Governador Valadares e lojas como essas, da Rua Israel Pinheiro, poderão reabrir as suas portas (foto: Tim Filho/Esp. Em)

Com o fim da onda roxa no Leste de Minas, a Prefeitura de Governador Valadares, que não segue as normas restritivas do Plano Minas Consciente, publicou, nesta sexta-feira (23/4), o Decreto nº 11.393, com novas medidas restritivas de prevenção e combate à COVID-19.





Com a publicação do decreto, as atividades comerciais passam a funcionar sob legislação municipal, que entra em vigor neste sábado (24/3) priorizando a saúde e os setores impactados pela crise econômica e sanitária.









O Executivo muncipal alertou, no entanto, que a flexibilização será fiscalizada, e pediu à população para denunciar os estabelecimentos que estejam descumprindo as regras pelos telefones da Fiscalização de Posturas (3271-8504) ou Vigilância Sanitária (3271-6520 e 9.9997-3174 - só Whatsapp).





Principais pontos do decreto

Os estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços, bem como Shopping Center, Mercado Municipal e galerias comerciais, somente poderão funcionar no período compreendido entre 9h e 17h, de segunda-feira a sexta-feira, com um terço da capacidade de atendimento. O funcionamento dos estabelecimentos que ocupem a mesma área dos estabelecimentos elencados neste inciso deverão obedecer ao disposto nos incisos II, III, IV, VI, VII e VIII, conforme sua atividade principal.





Supermercados, feiras de produtos alimentícios, mercearias, açougues, padarias e similares poderão funcionar em seus horários normais diariamente. O funcionamento de lojas de conveniência ou outros estabelecimentos que ocupem a mesma área dos estabelecimentos elencados neste inciso deverão obedecer ao disposto nos incisos I e IV, conforme sua atividade principal.





Postos de combustíveis, farmácias, drogarias, indústrias e call-centers poderão funcionar 24 horas, diariamente. O funcionamento de lojas de conveniência ou outros estabelecimentos que ocupem a mesma área dos estabelecimentos elencados neste inciso deverão obedecer ao disposto nos incisos I, II e IV, conforme sua atividade principal.





Bares, restaurantes, lanchonetes e similares poderão funcionar com atendimento presencial no período compreendido entre 5h e 22h, de segunda-feira a sexta-feira, com 1/3 da capacidade de atendimento. Após o horário especificado e aos sábados e domingos somente será permitido o funcionamento na modalidade delivery e drive-thru, vedado o atendimento no balcão.





Fica proibida a realização de eventos particulares, abertos ao público ou não, em chácaras, salões de festas, bares restaurantes e ambiente similares.





Clubes Sociais, esportivos, quadras, academias de ginástica e estabelecimentos de lazer somente poderão funcionar no período compreendido entre 5h e 20h, de segunda-feira a sexta-feira, com 1/3 da capacidade de atendimento.





Clínicas de estética, salões de beleza, barbearias e atividades similares poderão funcionar no horário compreendido entre 9h e 20h, de segunda-feira a sábado, com agendamento, sendo um cliente por horário, sendo vedado o uso de sala de espera no interior do estabelecimento.





Os estabelecimentos bancários, casas lotéricas e similares estão autorizados a cumprir o horário de funcionamento estendido, compreendido entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira, estabelecendo horário especial de atendimento prioritário aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.





Fica vedado o acesso à plataforma de voo livre do Pico do Ibituruna e área adjacente, como medida preventiva para evitar aglomerações no local, ressalvado o acesso para prática individual de voo livre, durante a vigência deste Decreto.





Serviços públicos municipais em Governador Valadares

Os órgãos da administração direta, bem como, autarquias e institutos municipais, deverão restringir o acesso ao público, priorizando o atendimento remoto.





Ficam suspensos os prazos em todos os processos administrativos em tramitação na Administração Pública Municipal, tais como tributários e disciplinares, não se aplicando essa suspensão, contudo, aos processos licitatórios e àqueles instaurados pelo descumprimento às vedações e/ou restrições estabelecidas em virtude da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19.





Ficam suspensas as cirurgias eletivas na rede pública de saúde e nos serviços conveniados.





Fica determinada a suspensão imediata dos estágios curriculares, extracurriculares, educacionais, de formação técnica ou superior, nos serviços assistenciais da rede municipal de saúde, exceto as residências médicas e multidisciplinares, os estágios curriculares obrigatórios dos cursos de medicina do período de internato e os estágios dos 2 (dois) últimos períodos dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Fisioterapia.





Ficam suspensas as novas concessões de férias-prêmio ou regulamentares dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, ressalvados os casos em que a direção do departamento autorizar, sem prejuízo ao desenvolvimento dos trabalhos e/ou do atendimento público.