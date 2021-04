Governo de MG prorroga exigência do CRLV de 2020 para 1º de julho

Motoristas passam a ter mais tempo para quitar o documento de 2020 (foto: Divulgação/Detran)

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta sexta-feira (34/4) que os motoristas de Minas terão prazo até 1º de julho para apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento Anual de Veículos (CRLV) referente a 2020. A medida foi divulgada por meio do perfil oficial do chefe do Executivo no Twitter.

"Está decidido. Só passará a ser cobrado dos motoristas a apresentação do o Certificado de Registro e Licenciamento Anual de Veículos (CRLV) a partir de 1º de julho. É o nosso governo presente em mais uma importante medida para auxiliar as pessoas nesse momento difícil da pandemia”, publicou Zema.





Em virtude da crise econômica provocada pelo coronavírus, o governo estadual havia adiado a cobrança do documento do ano passado inicialmente para 1º de março. Agora, diante do agravamento da situação econômica, optou por adiar mais uma vez. O documento relativo a 2021 não tem prazo de exigência definido.





No ano passado, motoristas também tiveram dificuldades para transferir os veículos por causa da suspensão dos serviços do Detran-MG durante a pandemia.





A obtenção do CRLV pode ser feita depois do pagamento da taxa de licenciamento (no valor de R$ 112,40), que pode ser emitida junto com a guia do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A partir de 2021, o documento deixa de ser enviado pelos Correios, mas pode ser obtido no próprio site do Detran-MG.





O órgão prevê multa de R$ 88,38 e retenção do veículo para motoristas que não apresentarem o documento, com base do artigo 230 (inciso 5) do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza leve.