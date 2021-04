Casal morre vítima da COVID-19 no mesmo dia em Varginha

Casal é vítima da COVID-19 em Varginha (foto: Reprodução/Facebook)

Ummorreu vítima dano mesmo dia em, no Sul de Minas. Edson e Joana Darc foramcom intervalo de quatro horas. O pedreiro foi enterrado às 10h na última segunda-feira (19/4) e na sequência, a morte da, Joana Darc, foi confirmada.

De acordo com a família, o casal contraiu a doença há pouco mais de 15 dias. Edson Rafael Antônio, de 55 anos, trabalhava como pedreiro. Ele foi o primeiro a contrair a doença. “Meu pai começou com muita febre, dor no corpo, cansaço. Quando fez o exame para a, testou positivo”, diz Daiana Antônio, filha do casal.

Dias depois, a esposa de Edson, Joana Darc, também apresentou sintomas e testou positivo. “Primeiro, eles foram medicados e ficaram se recuperando em casa”, confirma Mislene Dias, prima de Edson.

A família explica que os dois pioram e foram internados juntos no Hospital de Campanha. Edson chegou a ser intubado primeiro. Na última segunda-feira (19/4), a morte dos dois foi confirmada pelos médicos.

“Muito triste. Edson foi enterrado no Cemitério Campal às 10h, quando cheguei em casa, recebi a notícia que a esposa dele também tinha falecido. Joana Darc foi enterrada às 14h do mesmo dia”, ressalta Mislene.

Edson era pedreiro e Joana Darc era do lar. Eles deixam dois filhos jovens casados e um menino de apenas 4 anos. “O filho pequeno também contraiu a doença, mas teve sintomas leves”, completa Mislene.

COVID-19

Varginha soma 8.571 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, 181 mortes confirmadas pela doença e 62 hospitalizados. Um novo decreto, flexibilizando o comércio, começou a valer no último sábado (17/4). O retorno das aulas presenciais está previsto para 3 de maio.

