Ao vivo: acompanhe pronunciamento de Kalil sobre o avanço da COVID-19 em BH

Prefeito de BH se reuniu com o comitê na semana passada, mas falará sobre os rumos do comércio nesta segunda-feira (19/4) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) e os integrantes do comitê de enfrentamento ao coronavírus em Belo Horizonte concedem entrevista coletiva nesta segunda-feira (19/04), a partir das 14h, para falar sobre o panorama da doença na capital.

Pressionado por diversos empresários, Kalil tomará a decisão sobre a reabertura do comércio não essencial.





No último sábado (17/04), BH foi uma das cidades a deixar a onda roxa do plano Minas Consciente, do governo estadual. A fase mais restritiva do programa estadual obriga que os municípios permitam o funcionamento somente de serviços essenciais.

Desde 13 de março deste ano, BH está praticamente fechada em decorrência da evolução dos casos de coronavírus. Praças públicas e pistas de atividades ao ar livre e funcionamento de certos serviços que estavam liberados, como retirada de comida na porta de restaurantes, são algumas das proibições mais recentes.

Somente serviços considerados essenciais podem funcionar na capital desde 6 de março. Esse foi o quarto fechamento do comércio na cidade, com o começo da pandemia.





A cidade chegou a ter também toque de recolher das 20h às 5h a partir de 16 de março, medida proporcionada pela onda roxa do Minas Consciente. Contudo, a alternativa para conter a pandemia foi barrada após decisão judicial e posteriormente excluída do programa.





Segundo dados divulgados nesta segunda pela Secretaria de Estado de Saúde (Sus), 158.655 pessoas já se infectaram com a COVID-19 em BH. Dessas, 3.913 morreram por causa das complicações causadas pelo coronavírus.