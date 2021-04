Hospitais recebem equipamento para reduzir internações na Grande BH

O Elmo é uma tecnologia criada no Ceará e ajuda a reduzir 60% das intubações por COVID-19 (foto: Raquel Oliveira/ Secretaria da Saúde do Estado do Ceará) Equipamento para reduzir internações de pessoas contaminadas pela COVID-19 chega a hospitais públicos e filantrópicos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL-BH) entrega, nesta segunda-feira (19/04), 100 unidades de Elmo, nome dado aos capacetes que irão, na capital, para os hospitais Mário Penna (10 unidades), Santa Casa BH (10), São Lucas (10), Evangélico (10), Baleia (10), São Francisco (10) e Prefeitura de Belo Horizonte (20). para reduzir internações de pessoas contaminadas pela COVID-19 chega a hospitais públicos e filantrópicos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL-BH) entrega, nesta segunda-feira (19/04), 100 unidades de Elmo, nome dado aos capacetes que irão, na capital, para osMário Penna (10 unidades), Santa Casa BH (10), São Lucas (10), Evangélico (10), Baleia (10), São Francisco (10) e Prefeitura de Belo Horizonte (20).





SUPORTE VENTILATÓRIO

O capacete Elmo é um dispositivo de suporte ventilatório não invasivo capaz de manter uma pressão positiva nas vias aéreas por meio da oferta de alto fluxo de oxigênio e ar medicinal, reduzindo consideravelmente o esforço respiratório do paciente. O equipamento é colocado na cabeça do paciente e possui acesso para a entrada de oxigênio, permitindo que ele respire com menos esforço.





No Brasil, o Elmo foi criado por pesquisadores do Ceará e usado pela primeira vez na crise de Manaus (AM), que ocorreu em janeiro. Conforme divulgou a CDL-BH, "já está comprovado que o uso do equipamento diminui em até 60% a intubação de pacientes com COVID-19, reduzindo a ocupação de leitos de UTI para o tratamento da doença. Além disso, o Elmo pode ser esterilizado e reutilizado em outros pacientes, além de aumentar a segurança dos profissionais de saúde, pois, por ser vedado, não permite a proliferação de partículas de vírus".





Segundo o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, “sem dúvida alguma o equipamento vai salvar muitas vidas e auxiliar bastante no trabalho dos profissionais de saúde”.