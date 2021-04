Serra da Piedade: peregrinos retornam após 1 mês de fechamento do santuário

A partir do sistema de agendamento, no site do santuário, será possível definir a data desejada (foto: ARQUIDIOCESE DE BH/DIVULGAÇÃO) temperatura agradável animou muitos moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte a trilhar a rodovia BR-381 e visitar a Serra da Piedade, em Caeté. Há um mês fechado aos peregrinos, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que guarda a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, retomou o agendamento para pequenos grupos e, neste domingo (18/04), abriu as portas em sintonia com as diretrizes do poder público para o enfrentamento da COVID-19. O fim de semana ensolarado e comagradável animou muitos moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte a trilhar a rodovia BR-381 e visitar a Serra da, em Caeté. Há um mês fechado aos peregrinos, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que guarda a imagem da padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, retomou o agendamento para pequenos grupos e, neste domingo (18/04), abriu as portas em sintonia com as diretrizes do poder público para o enfrentamento da COVID-19.









As visitas ao santuário estavam suspensas desde 17 de março, quando o governo de Minas decretou a chamada Onda Roxa, do Programa Minas Consciente – fase mais restritiva para a circulação de pessoas, devido ao agravamento da pandemia da COVID-19 no estado.

SEGURANÇA

Para garantir a segurança à saúde dos peregrinos e funcionários do santuário, todos os critérios de prevenção à COVID-19 serão observados: higienização com álcool em gel, uso de máscaras, e distanciamento entre as pessoas. No portão de entrada, é aferida a temperatura dos visitantes.





As celebrações e momentos de espiritualidade continuarão a ser transmitidos pelos meios de comunicação católicos - TV Horizonte (canal 30 em sinal aberto), Rádio América (750 AM) e canal do YouTube Mãe Piedade.