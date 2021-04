Contagem vacinará idosos de 65 anos a partir de terça-feira (20/4)

Para vacinar, é necessário que o idoso leve documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. Como medida preventiva contra o coronavírus, só é permitido um acompanhante durante a vacinação.

Como a piora clínica da COVID-19 pode ocorrer até duas semanas após a infecção, a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e, pelo menos, quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas.

O público-alvo da primeira etapa da campanha, que compreende os trabalhadores da saúde, quilombolas, as forças de segurança municipais, idosos em instituições de longa permanência (IILPs) e idosos acima de 66 anos, continuarão a ser imunizados.

Até sábado (17/4) a Secretaria Municipal de Saúde aplicou 88.996 doses, sendo 17.743 para servidores da saúde, 883 para idosos que vivem Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e 118 para pessoas com deficiência em residência inclusiva, 396 para os quilombolas da comunidade dos Arturos, 327 para as forças de segurança do município, 68.792 para idosos do grupo prioritário, seguindo o Plano Nacional de Vacinação preconizado pelo governo federal.

O município de Contagem recebeu, até o momento, 125.396 doses de vacinas, sendo 72.443 para a aplicação da primeira dose e 52.953 da segunda dose.

A vacinação das doses 1 e 2 acontece nos seguintes postos:

REGIONAL ELDORADO

Para aplicação das doses 1 e 2:

– CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, nº30 – Eldorado)

– UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)

– Escola Municipal Sandra Rocha (Rua Hum, nº 5 – Vale das Perobas)

– Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz)

– Umei Água Branca (Avenida Seis, nº 300 – Conj. Água Branca)

_

REGIONAL INDUSTRIAL

Para aplicação das doses 1 e 2:

– Umei Professora Juvecir Maria de Freitas (Avenida Alvarenga Peixoto, 768 – Amazonas)

– Escola Municipal Virgílio de Melo Franco (Rua Iluminosa, 75 – Vila São Paulo)

– UBS Bandeirantes (R. Oito, 20 – Santa Maria )

– UBS Vila Diniz (R. Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

_

REGIONAL NACIONAL

Para aplicação das doses 1 e 2:

– Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

– Igreja Adventista (Rua Búzios, 58 – Estrela Dalva)

– Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – N. Sra. da Conceição)

_

REGIONAL PETROLÂNDIA

Para aplicação das doses 1 e 2:

– Escola Municipal Izabel Nascimento (Rua Refinaria União, 194 – Petrolândia – Entrada pela Rua Oleoduto nº 200)

_

REGIONAL RESSACA

Para aplicação das doses 1 e 2:

– Umei Beija-Flor (Rua Rubi S/N – ao lado da UBS São Joaquim – em frente ao número 803 – São Joaquim)

– Escola Municipal Maria Silva Lucas, ao lado da UBS Laguna (Rua Bragança, 872 – Jardim Laguna)

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)

_

REGIONAL RIACHO

Para aplicação das doses 1 e 2:

– UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

_

REGIONAL SEDE

Para aplicação das doses 1 e 2:

UBS Centro – CAD (Avenida Prefeito Gil Diniz, 401 A – Centro)





REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Para aplicação das doses 1 e 2:

– Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar (Rua Picassu, 275 – Icaivera)

– Umei Nova Contagem (Rua VL6, 789 – Nova Contagem)