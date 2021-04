Morre, aos 59 anos, a benzedeira Mãe Rita

As manifestações sensitivas de Mãe Rita começaram aos três anos, quando ainda morava em Ipatinga, no Vale do Aço. Criada em família tradicionalmente católica, seus dons eram interpretados à época como manifestações psicóticas e passou quase toda a infância em tratamento psiquiátrico e internações em manicômios, onde permaneceu até os 13 anos, quando foi apresentada ao candomblé. Segundo a médium, em entrevista aoem dezembro de 2019, depois de ser iniciada, passou a ter mais controle sobre suas visões e pressentimentos.