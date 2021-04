COVID-19: Comunidade quilombola recebe primeira dose em Três Corações

Comunidade quilombola é vacinada contra a COVID-19 em Três Corações (foto: Ascom/Divulgação)

Mais de 300 pessoas da comunidade quilombola foram imunizadas contra a COVID-19 em Três Corações, no Sul de Minas. A ação contou com três equipes de saúde para agilizar o trabalho neste sábado (17/04). De acordo com a prefeitura, cerca de 300 pessoas com mais de 18 anos da comunidade quilombola receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca.





“Eles compõem o grupo prioritário do Programa Nacional de Imunização. A imunização seguiu a listagem realizada pela equipe das secretarias municipais de Saúde e de Desenvolvimento Social com o levantamento de todos que se enquadram nos critérios do Ministério da Saúde”, afirmou a prefeitura.









Estrutura foi montada para evitar aglomerações (foto: Ascom/divulgações)

"Foi tudo muito bem organizado para que eles pudessem ser vacinados com segurança. Aos poucos, as vacinas estão chegando e a gente está imunizando a população conforme as regras do Ministério da Saúde. Enquanto isso, a gente tem que fazer nossa parte, usando a máscara, o álcool em gel e mantendo o distanciamento sem aglomerar para a gente se proteger dessa doença", comentou o prefeito, Gordo Dentista.





Ainda segundo a prefeitura, quem perdeu a data da vacinação deverá procurar o Centro de Especialidades Médicas para receber a vacina.