Falta de profissionais da saúde impede Ouro Preto de receber kit ventilação

A UPA Dom Orione, destinada a receber casos de COVID-19 moderados a graves em Ouro Preto aguarda a contratação de profissionais da saúde (foto: Arquivo Pessoal)

Processo seletivo

A Unidade de Pronto Atendimento Dom Orione (UPA), destinada a receber casos demoderados a graves em, Região Central de Minas Gerais, está aguardando a liberação do governo estadual para poder utilizar o kit de suporte ventilatório pulmonar (SVP).A liberação ainda não aconteceu porque entre os critérios para o kit poder ser utilizado, há exigência de corpo técnico completo e há escassez de profissionais de fonoaudiólogia e fisioterapia na cidade.“O leito não é só equipamento, exige vários detalhes”, afirma a secretária de Saúde, Glauciane do Nascimento.Segundo a secretária, existem critérios de elegibilidade para recebimento do kit e assim montar a equipe desemi-intensivo. A Secretaria de Estado de Saúde já concedeu o kit, mas para ser utilizado ela exige uma equipe mínima para o leito de suporte ventilatório.De acordo com a secretária, o Estado concedeu 10, 10 monitores multiparâmetro, 10 bipaps e três cardioversores que vão servir para apoiar a estruturação da atenção hospitalar para atendimento aos pacientes com necessidade de cuidados intermediários.“Os ventiladores mecânicos, por exemplo, são aparelhos muito valiosos porque impedem que em um leito semi- intensivo o paciente vá para intubação e com isso, diminui a ocupação dos leitos de UTI e também economiza o oxigênio medicinal”, conta Glauciane.

Ela afirma que na UPA Dom Orione, a equipe médica de enfermagem está qualificada para operar os equipamentos, mas encontra dificuldades em contratar os profissionais para completar o quadro.



Na relação de servidores da ativa que atuam na Secretaria de Saúde existem apenas três fisioterapeutas na cidade e nenhum fonoaudiólogo.



Foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), a abertura de processo seletivo para profissionais da saúde, dentre eles estão enfermeiros, médicos e fisioterapeutas, mas não abriu vagas para fonoaudiólogos.



As inscrições serão abertas em 3 de maio.



O processo seletivo consistirá em etapa única de análise curricular que é eliminatória e classificatória.





