Justiça obriga prefeito a restringir comércio de Divinópolis

Desde 5 de abril o comércio funciona em Divinópolis (foto: Amanda Quintiliano/Esp. EM)

onda roxa, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PSC), precisou recuar. Uma decisão judicial o obrigou, liminarmente, a publicar novo decreto permitindo o funcionamento apenas dos serviços essenciais, conforme estabelecido pelo programa Minas Consciente. A macrorregião oeste continua na fase mais restritiva do plano. Pouco mais de uma semana após flexibilizar as restrições da, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (PSC), precisou recuar. Umao obrigou, liminarmente, a publicar novo decreto permitindo o funcionamento apenas dosconforme estabelecido pelo programa Minas Consciente. A macrorregião oeste continua na fase mais restritiva do plano.



O magistrado destacou “o risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação à população local”, devido a possibilidade de alastramento da COVID-19 e colapso do sistema de saúde local.



Ele ainda citou o pequeno número de leitos, insumos e profissionais de saúde. Caso o município descumpra a decisão, ele está sujeito a multa diária de R$ 50 mil.



Prefeito lamenta



Desde a semana passada, as lojas estavam funcionando de portas abertas. Academias também podiam abrir e as escolas estavam autorizadas a retomar com as aulas presenciais. “É com muita tristeza que damos esta notícia ao comerciante de Divinópolis. Em razão de decisão judicial, cumpriremos a onda roxa, sem flexibilizações”, lamentou Azevedo.



Divinópolis seguiu rigorosamente as diretrizes por 21 dias. Na última semana antes do afrouxamento das normas, feriados foram antecipados e restrições impostas, inclusive para os serviços essenciais.



“Divinópolis teve muito mais consciência com seus habitantes ao decretar a onda roxa antecipada e chamar os prefeitos da região para tomarem juntos as medidas preventivas”, afirmou a vice-prefeita Janete Aparecida (PSC).



Criticando a imposição do estado, ela afirmou que conhecem a realidade do município e o que é preciso fazer para que a situação melhore. “Hora nenhuma o prefeito agiu de forma irresponsável. Temos uma excelente equipe técnica e todas as medidas tomadas foram baseadas em números", defendeu.

Ao flexibilizar, o prefeito chegou a dizer que as restrições não trouxeram o resultado esperado e que o índice de internação continuou alto.



Procurador-geral do município, Leandro Luiz Mendes disse que a prefeitura acatará a decisão judicial a cumprimento integral da onda roxa, mas será feita uma análise judicial da situação e a devida defesa legal.



Pior mês da pandemia



Abril nem terminou e já tem os piores indicadores de toda a pandemia. Em 14 dias, o município contabiliza 63 mortes em decorrência da COVID-19, aumento de 6,7% em relação a março, que até então havia batido recorde de mortes – 14 dos óbitos são de homens sem comorbidades.



A diretora da Vigilância Epidemiológica, Erika Camargos, destacou o perfil das mudanças de morte. “Estamos observando um aumento de mortes de jovens sem apresentar nenhuma doença preexistente. A prevenção continua sendo o principal caminho para evitar a doença. Estar saudável e não apresentar doenças não significa ficar livre da doença”, afirmou.



A média móvel de internações de terapia intensiva subiu de 84 (março) para 115 na primeira quinzena de abril.



A média de confirmações diária subiu 48,4% nos 14 primeiros dias deste mês em relação ao anterior, ou seja, de 64 para 95. O único indicador que está abaixo quando analisado é o de notificações. A média/dia é de 302.



Divinópolis contabiliza 10.214 confirmações da COVID-19 desde o início da pandemia – 287 pessoas perderam a vida em decorrência da doença e outras três mortes estão em investigação.