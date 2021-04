'Não fui eleito para ser babá', diz prefeito de Divinópolis ao flexibilizar

A flexibilização da onda roxa foi detalhada em coletiva pelo secretário de saúde (E), prefeito (C) e secretário de desenvolvimento econômico da cidade (foto: Pablo Santos/Prefeitura de Divinópolis)

Na contramão da onda roxa do programa Minas Consciente, Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, flexibilizou as atividades econômicas. O decreto do prefeito Gleidson Azevedo foi publicado 21 dias após seguir à risca as diretrizes estaduais e de uma semana com“superferiado”.

Escolas podem funcionar a partir desta segunda-feira (5/4) seguindo o protocolo já estabelecido com a Vigilância Sanitária. As aulas presenciais estão permitidas, assim como o funcionamento de hotelzinho e creches., clínicas de estéticas e academias também poderão funcionar com restrições.

Além disso, a retirada de produtos no balcão, como em lojas de roupas e calçados, está autorizada, desde que seja uma pessoa por vez.

A venda de bebida alcóolica foi limitada a até 12 unidades por pessoa. Bares, restaurantes e lanchonetes ainda podem funcionar apenas na modalidade delivery ou com retirada no local.



Sem resultados

A justificativa é que as medidas impostas pelo governo estadual não se refletiram nos indicadores, em destaque o da internação da COVID-19.



“Pelos estudos que fizemos, acredito que a onda roxa que o Romeu Zema colocou no estado não valeu de nada, principalmente em Divinópolis, porque as pessoas continuaram nas ruas, até pela própria população que não tem essa consciência que estamos vivendo um estado de pandemia”, afirmou o prefeito.

Em 20 dias, embora tenha havido melhora assistencial com aumento de 9% de leitos de terapia intensiva na rede pública e de 36% de enfermaria, houve o colapso do sistema.

Foram diagnosticadas com a COVID-19 1.665 pessoas na cidade. As mortes em decorrência da doença aumentaram 30% e a incidência de novos casos subiu para 324%.



A incidência dos últimos 14 dias é de 533 infectados por 100 mil habitantes.

“Acho que nesses 21 dias quem mais pagou por isso foi o comércio, sendo que a culpa não é dele”, declarou Azevedo.

Para o prefeito, a responsabilidade está nas aglomerações indevidas, como festas clandestinas. Em um final de semana foram 400 denúncias de algum tipo de festa.



No feriado passado, 20 mil pessoas utilizaram o transporte público mesmo com a cidade “fechada” devido ao superferiado de cinco dias.

“Neste momento, para a economia continuar funcionando e a gente não perder vidas, o foco é a população ter consciência”, enfatizou o prefeito.

Sem alcançar a margem de 60% de isolamento social para impactar nos indicadores, o prefeito deposita na vacina a esperança para tentar controlar o caos.

A expectativa é de que os idosos sejam todos vacinados até o fim da primeira quinzena de abril. Até lá, ele reforça a frase: “Quem puder fique em casa”.

“Não fui eleito prefeito de Divinópolis para ser babá, para ficar vigiando divinopolitano, fazendo decreto para restringir. Fui eleito para governar a cidade”, disparou.

Legalidade

Embora o decreto descumpra algumas diretrizes da onda roxa, o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Luiz Ângulo Gonçalves disse que o município tem autonomia para estabelecer os protocolos locais.

“Temos a prerrogativa destes protocolos serem colocados, assim como anteriormente tivemos medidas mais restritivas em relação ao Minas Consciente, neste entendimento existem algumas medidas como esse protocolo será adotado. A Vigilância Sanitária está alinhada a essas medidas”, afirmou.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (Ses), por sua vez, reforçou que apenas serviços essenciais são permitidos.



Por meio da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, informou que está averiguando todos os casos de não cumprimento das medidas nos 53 municípios para as devidas apurações, alinhamento e notificações.

“O primeiro e mais eficaz caminho é aquele trilhado pela desjudicialização, na busca da solução no âmbito extrajudicial. Na hipótese de essa possibilidade ser infrutífera, o alinhamento entre a Advocacia Geral do Estado (AGE-MG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) é pelo uso da via judicial para assegurar o cumprimento da Deliberação n° 130 (criação da onda roxa no estado) e da Deliberação nº 138 (dispõe sobre a atuação conjunta da AGE e MPMG) em todos os 853 municípios mineiros sob risco de se tornarem inócuas as ações administrativas adotadas com o aumento exponencial de infecções e, ressalte-se, mortes”, informou.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

