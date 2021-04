Fora da onda roxa, Patos de Minas libera funcionamento do comércio

Prefeitura seguiu possibilidades da Onda Vermelha (foto: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas) microrregião da onda roxa para a onda vermelha do Minas Consciente, Prefeitura de Patos de Minas flexibilizou restrições pra que estabelecimentos comerciais em geral possam funcionar sem limitações de horário e dia e com atendimento presencial. A permissão está estabelecida em nova norma publicada pelo Município. Com o avanço dada onda roxa para a onda vermelha do, Prefeitura derestrições pra que estabelecimentos comerciais em geral possam funcionar sem limitações de horário e dia e com. A permissão está estabelecida em nova norma publicada pelo Município.









Clubes e academias também poderão abrir aos fins de semana, mas as limitações de ocupação seguem vigorando, com 30% da capacidade máxima. A mudança abrange ainda salões de beleza e clínicas de estética. Mas esses locais continuam obrigados a atender apenas por agendamento e sem espera interna.





Neste feriado de Sexta-Feira da Paixão (2/4), a abertura ou não do comércio lojista segue os acordos entre patrões e empregados ou conforme definido pelas entidades ligadas ao setor.





Onda vermelha

A microrregião de Patos de Minas evoluiu para a onda vermelha do plano estadual nesta semana, após ter queda de 35% na taxa de incidência e de 87% na ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) adulto dedicadas ao tratamento de pacientes com COVID-19. Apesar da melhora no município, a macrorregião Noroeste, na qual está inserido, foi mantida na onda roxa.





A cidade do Alto Paranaíba tem hoje, segundo boletim local, 12.283 casos confirmados de COVID-19 e 340 mortes pela doença.