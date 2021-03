Câmara de Patos de Minas repassa R$ 1,1 milhão para compra de vacinas

Montante veio de reavaliação de gastos e de economias do Legislativo (foto: Divulgação/Câmara Municipal de Patos de Minas) Câmara Municipal de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, repassou R$ 1,1 milhão para a Prefeitura com o objetivo de comprar vacinas contra a COVID-19 para o município. A cidade busca entrada no consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em busca de aquisição de doses de imunizantes do tipo. , no Alto Paranaíba,para a Prefeitura com o objetivo decontra apara o município. A cidade busca entrada no consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) em busca de aquisição de doses de imunizantes do tipo.









“É uma verba de suma importância para o município de Patos de Minas no enfrentamento à pandemia. O empenho do Legislativo é manifesto com a destinação de mais de R$ 1 milhão aos cofres municipais em prol da compra de vacinas e da saúde dos cidadãos patenses, que é quem representamos”, informou o presidente da Câmara Municipal, vereador Ezequiel Macedo Galvão (PP).





O prefeito Luís Eduardo Falcão reforça que a Administração Municipal está articulando para a aquisição de vacinas, citando, inclusive, o envio de projeto de lei para a Câmara Municipal que, inclui a cidade no consórcio FNP.



“Para este R$ 1,1 milhão combinamos que a prioridade máxima é a vacina, como deve ser, mas, se antes da possibilidade de comprá-la não tiver outro jeito de custear a estrutura toda, vamos usar esse recurso. A união de esforços é essencial no momento em que é preciso imunizar a população o mais rápido possível”, disse o prefeito.





Vacina em Patos

Até agora, segundo a Prefeitura de Patos de Minas, 16.199 doses de vacina contra COVID-19 foram repassadas ao município. Dessas, 14.999 já foram aplicadas, sendo 9.673 primeiras doses e 5.326 segundas doses. Isso significa que cerca de 6,5% dos residentes receberam pelo menos uma aplicação.





Nessa semana, a Superintendência Regional de Saúde (SRS) entregou à Vigilância Epidemiológica mais 1.200 doses de CoronaVac. Elas fazem parte da sétima remessa de vacina entregue pelo Governo estadual aos municípios mineiros a partir do envio por parte da União. Outras 1.200 unidades são referentes à segunda dose, sendo retiradas quando da aplicação.





O quantitativo recebido nessa nova remessa chega com o público-alvo já recomendado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Do total de vacinas recebidas, serão imunizados 13% dos idosos de 75 a 79 anos, 30% de pessoas de 80 a 84 anos e 1,5% de trabalhadores da saúde.



Parte dos imunizantes já foi usado na manhã desta sexta-feira (19/3) para aplicação em idosos de 81 anos e também será utilizado no sábado (20/3), para atendimento a pessoas com 80 anos completos ou incompletos.