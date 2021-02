Novo decreto impõe toque de recolher entre 22h e 5h em Patos de Minas

Prefeito Falcão em coletiva para anunciar novo decreto (foto: Reprodução/Redes Sociais) Patos de Minas, no Alto Paranaíba, terá ainda mais restrições nas atividades não essenciais e a população ainda terá toque de recolher entre 22h e 5h. A prefeitura acatou a recomendação de restrições da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e publicou novo decreto na noite desta terça-feira (17/2). A ocupação de leitos exclusivos para COVID-19 segue extrapolada e de maneira geral 75% do leitos de toda a cidade estão sendo usados. Durante 15 dias,, no Alto Paranaíba, terá ainda maisnas atividades não essenciais e a população ainda teráentre 22h e 5h. A prefeitura acatou a recomendação de restrições dae publicou novona noite desta terça-feira (17/2). A ocupação de leitos exclusivos parasegue extrapolada e de maneira geral 75% do leitos de toda a cidade estão sendo usados.





As medidas estão normatizadas no Decreto 5.001, que entra em vigor na próxima quinta-feira (18/2) e segue até 4 de março. A orientação do Estado, enviada aos prefeitos da região na segunda (15/2) por meio da Superintendência Regional de Saúde, visa frear o avanço da COVID-19, que está na fase de maior contaminação desde o início da pandemia.





proibido em shopping centers, galerias e estabelecimentos similares. Assim como comércios e serviços em geral, incluindo aqueles declarados como essenciais por ato do Governo federal ou do Estado de Minas Gerais, quando não tratados de forma especial no decreto. A esses será permitida a prática de venda on-line.



LEIA MAIS 10:21 - 10/02/2021 Cidades do Triângulo e Alto Paranaíba iniciaram aplicação da 2ª dose

17:21 - 16/02/2021 COVID-19: Coromandel proíbe circulação de pessoas depois das 20h

12:08 - 15/02/2021 Apelo de prefeito surte efeito e cilindros são doados para Monte Carmelo

Sendo assim, o atendimento presencial ficaráem shopping centers, galerias e estabelecimentos similares. Assim como comércios e serviços em geral, incluindo aqueles declarados como essenciais por ato do Governo federal ou do Estado de Minas Gerais, quando não tratados de forma especial no decreto. A esses será permitida a prática de venda on-line.





Bares e restaurantes poderão utilizar serviços de entrega em domicílio ou e drive-thru àqueles que tiverem estrutura física para isso.





Salões de beleza e barbearias, academias de esportes de todas as modalidades, atividades presenciais de educação básica, ensino superior e cursos livres, eventos, convenções, atividades recreativas e de acolhimento infantil, atividades culturais e torneios esportivos e atividades de construção civil, incluídas as lojas de tintas e de materiais para construção, não poderão ter atendimento presencial enquanto durar o decreto.





Supermercados, hipermercados, açougues, padarias, feiras livres, cerealistas e similares podem funcionar até 22h, mas sem consumo de alimentos no local. Esses comércios deverão controlar o acesso por senha, distribuindo-as em quantidade equivalente a 30% da capacidade máxima de pessoas no local. Bancos também podem funcionar, mas devem manter público menor e com três metros de distanciamento entre os clientes.





Apenas hospitais, clínicas de fisioterapia, clínicas médicas e odontológicas em caráter emergencial, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza poderão funcionar para depois de 22h.





Lei seca

O novo decreto de Patos de Minas veda a venda, a distribuição e o fornecimento, até mesmo entrega de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de qualquer natureza. A restrição já estava em vigor e segue agora até 4 de março.





Números

Houve pelo menos dez mortes por COVID-19 no município entre os dias 10 e 14 de fevereiro e o número de pessoas com o coronavírus ativo alcançou o maior patamar, com 1.311 delas.





Em entrevista coletiva ainda na noite de terça (16), o prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Podemos), disse esperar compreensão da população. “A fiscalização vau atuar e tomar medidas um pouco mais duras. Se a população respeitar essas novas regras, em 15 dias, já será possível ter bom resultados”.