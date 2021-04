Triângulo Sul pode avançar para onda vermelha na próxima segunda (12/4)

Uberaba, a maior cidade do Triângulo Sul, não tem apresentado melhoras nesta lógica da evolução do Minas Consciente (foto: Agência Minas/Divulgação)

A macrorregião Triângulo do Sul pode avançar para a onda vermelha do plano Minas Consciente. Segundo a Agência Minas, a decisão será publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (8/4), mas a área será monitorada pela Secretaria de Estado de Saúde até a próxima sexta-feira (9/4) para garantir que não haja piora nos indicadores da Covid-19.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (7/4) pelo Comitê Extraordinário COVID-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado.

Ainda conforme a Agência Minas, somente será permitido o avanço do Triângulo Sul para a onda vermelha, a partir de segunda-feira (12/4), caso o cenário positivo se mantenha favorável.

Nesta fase, é permitido o funcionamento de todas as atividades, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.

Para definir o avanço de uma macrorregião para um nível mais flexível do Minas Consciente ou a adoção de medidas mais restritivas, o Comitê Extraordinário COVID-19 se baseia em um sistema de pontuação da localidade, elaborado com base nos dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), segundo a informações da Agência Minas.



Considerando indicadores como taxa de incidência, positividade, ocupação de leitos e grau de risco, a macrorregião atinge uma pontuação de 0 a 32, sendo até 12 pontos, onda verde; entre 13 e 19 pontos, onda amarela; 20 pontos ou mais, onda vermelha; e avaliação excepcional, onda roxa (criada para restabelecer a capacidade assistencial).





Atualmente, todas as macrorregiões mineiras registram mais de 20 pontos e, por isso, ainda é necessária a manutenção da onda roxa na maior parte do estado. A possibilidade de avanço para a onda vermelha depende de uma avaliação constante e criteriosa desses indicadores, para garantir que a flexibilização não coloque em risco a saúde da população.

Em Uberaba, índices pioraram consideravelmente na onda roxa

Com relação a Uberaba, a maior cidade do Triângulo Sul, a onda roxa, que se iniciou em 7 de março, trouxe aumentos consideráveis nos números de novos casos, mortes e internações, principalmente em leitos de UTI.

No dia 7 de março, em Uberaba, eram 16.060 novos casos, sendo 373 mortes e 14.547 casos recuperados. O mais preocupante era a taxa de ocupação de leitos particulares UTI/COVID, com 100%, sendo que no total haviam 62 pacientes em estado grave internados em todos os hospitais da cidade.



Já o número total de pacientes internados na ala de enfermaria/COVID do município somava 132.

Boletim epidemiológico de Uberaba do dia 7 de março (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Boletim epidemiológico de Uberaba do dia 7 de abril (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Um mês depois, Uberaba deu um grande salto no número de novos casos, totalizando 20.272, ou seja, quase 6 mil casos positivos em um mês, representando cerca de 25% de todos os casos positivos da cidade, desde o início da pandemia.

Outro grande crescimento que chama a atenção é com relação ao número de mortes: foram mais de 200 óbitos em Uberaba neste período da onda roxa na cidade.

Além disso, em um mês, quase dobrou o número de pessoas internadas nas UTIs/COVID da cidade. De 103 leitos disponíveis neste setor, 93 estão ocupados, sendo que, neste momento, a rede pública é mais preocupante, com quase lotação máxima.



Já o número de internados nos leitos de enfermaria/COVID da cidade teve um menor crescimento. Atualmente, de 205 leitos disponíveis, 157 estão ocupados.