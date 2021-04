Quase 20 detentos de penitenciária de Uberaba estão com a COVID-19

Dezoito presos da Penitenciária Professor Aluizo Ignácio de Oliveira, em Uberaba, testaram positivo para a COVID-19 na manhã desta sexta-feira (2/4) (foto: Jairo Chagas)

Levantamento feito na manhã desta sexta-feira (2/4) confirmou que há 18 presos com diagnóstico positivo para o novo coronavírus na Penitenciária Professor Aluizo Ignácio de Oliveira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Eles estão isolados em celas separadas e, neste momento, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença.

De acordo com nota da Sejusp enviada à reportagem, os detentos cumprem período de quarentena dentro da unidade, acompanhados pela equipe de saúde, sendo que as celas em que se encontram estão isoladas e são rotineiramente desinfectadas.

Para tentar evitar outros surtos como este e, desta forma, prevenir e controlar a disseminação da COVID-19 em outras unidades prisionais de Minas Gerais, incluindo a unidade de Uberaba, segundo a Sejusp, estão sendo realizadas diversas ações de combate, como, por exemplo, controle nas entradas de novos presos nas unidades.



“Todas as pessoas presas em Minas Gerais estão sendo encaminhadas para uma unidade específica em cada região e ficam, pelo menos, 15 dias, em quarentena e observação, evitando possível contágio caso fossem encaminhadas de imediato para outras unidades. Após a observação e atestada a sua saúde, são encaminhadas para as demais unidades prisionais do Estado”, informou a Sejusp.