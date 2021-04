Mais um lote de vacinas começa a ser distribuído aos municípios de Minas

Ao todo, serão enviadas 1.016.650 doses dos imunizantes, que chegaram no estado na quinta-feira (01/04) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) vacinas contra a COVID-19 começaram a ser distribuídas, nesta segunda-feira (05/04), às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais, que encaminham as injeções aos municípios.



Os imunizantes, que chegaram na quinta-feira (01/04) na Central da Rede de Frio, localizada no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, fazem parte da 11ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde. Mais de um milhão de doses decontra a COVID-19 começaram a ser distribuídas, nesta segunda-feira (05/04), às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais, que encaminham as injeções aos municípios.Os, que chegaram na quinta-feira (01/04) na Central da Rede de Frio, localizada no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, fazem parte da 11ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde.









idosos entre 65 e 69 anos, ampliar a imunização de profissionais de saúde e iniciar a A expectativa do governo de Minas é utilizar a nova remessa para imunizarentre 65 e 69 anos, ampliar a imunização de profissionais de saúde e iniciar a vacinação dos trabalhadores das Forças de Segurança





Até então, Minas Gerais já havia recebido 3.641.730 doses de vacinas contra a COVID-19. Com este novo carregamento, o número sobe para 4.658.380 doses de imunizantes.





De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde, de janeiro até agora, o estado de Minas teve um total de 1.737.750 de aplicações de primeira dose e 560.090 aplicações de segunda dose dos imunizantes.





Vacinação dos profissionais de segurança





Em reunião com o Comitê Gestor Nacional de Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, realizada no dia 26 de março, o governador Romeu Zema (Novo), pediu que os profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas e professores fossem incluídos como prioridade para receber o imunizante no Plano Nacional de Imunização (PNI).









A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que dentro do grupo haverá ainda outros critérios de prioridade: trabalhadores envolvidos no atendimento e transporte de pacientes, resgates e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação contra COVID-19, ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independentemente da categoria.