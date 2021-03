Baccheretti diz que falta o básico para criação de leitos em Carmo da Mata

O secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, confirmou a possibilidade de abertura de leitos em Divinópolis (foto: Reprodução/Ses)

A falta de estrutura da Santa Casa de Carmo da Mata, região Centro-Oeste de Minas Gerais, para receber pacientes com COVID-19 foi reafirmada pelo secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Ele rebateu as críticas após viralizar nas redes sociais vídeos mostrando a unidade vazia em plena pandemia.

A unidade não integra o plano de contingência do estado por ter perfil de atendimento de baixa complexidade hospitalar. Ela não conta com recursos humanos, rede de gás medicinal hospitalar (que possibilita a chegada dea pacientes, por exemplo),e monitores em quantidade suficiente.

“Este hospital que foi mostrado neste vídeo não tinha nenhuma dessas estruturas, faltava o básico para abertura de leitos”, afirmou.

Baccheretti disse, em um vídeo publicado nas redes sociais, que o governo vem se esforçando para abrir mais leitos de terapia intensiva e enfermaria.



“Essa abertura depende de vários fatores e um dos principais é que o hospital tenha estrutura complexa para abrir esses leitos. Isso inclui equipamentos, rede de gases, especialmente oxigênio, recursos humanos”, reforçou.

Na região Centro-Oeste, desde o início da pandemia, o estado abriu 153 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Agora, está em estudo a instalação de mais 40 vagas de enfermaria e outras 20 de terapia intensiva.

“Na macrorregião Oeste, estamos, sim, tentando abrir novos leitos, como no Hospital Regional de Divinópolis. Temos todo o compromisso de, além de expandir leitos, expandir com qualidade, que não gere nenhum risco assistencial ao cidadão que precisa neste momento da ajuda de um leito hospitalar”, informou.

Para abertura deverão ser investidos R$ 3,6 milhões para a estrutura e equipagem. As obras da unidade estão paralisadas há cerca de cinco anos. O hospital de campanha seria instalado em uma ala mais avançada, porém, que ainda necessita ser concluída.



O custeio mensal deve ficar próximo de R$ 950 mil, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis.

A gestão, caso se confirme a abertura dos leitos, deverá ser transferida para o Cis-Urg – consórcio responsável pela administração do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – Oeste). O hospital de campanha terá condições de funcionar 30 dias após a liberação do dinheiro, ainda sem previsão.

No vídeo, o secretário disse que, a partir do plano de contingência, o estado avalia todos os fatores que envolvam a existência de um leito hospitalar. Abertura de novas vagas está condicionada à estrutura básica mínima exigida.

Qualquer unidade hospitalar que atenda aos requisitos mínimos pode manifestar interesse em abrir leitos para tratamento da COVID-19 pela rede pública.



“Caso haja qualquer hospital que o gestor queira abrir leitos para COVID, o estado contribui com todo o seu equipamento, com o financiamento e com alguns insumos, mas o recurso humano, que é o básico, tem que vim deste prestador”, explicou.



Santa Casa sem Certidão Negativa de Débito

A Santa Casa de Carmo da Mata tem ainda outro obstáculo. Sem a Certidão Negativa de Débito (CND), ela não pode receber recursos estaduais.

O próprio diretor administrativo, Antônio Afonso Bernardo Junior, reconhece as deficiências estruturais. Ele descarta a abertura de leitos COVID e diz que a unidade só teria capacidade para receber pacientes com outras comorbidades de baixa complexidade.

Entretanto, isso demandaria adequações e aporte financeiro. Um escritório de advocacia analisa a situação fiscal para emissão da certidão. O débito chega a R$ 1,5 milhão e vem de 20 anos.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

