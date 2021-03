Presidente do COREN-MG diz que enfermeiros são desprezados pelo governo

Participaram da reunião representantes dos conselhos regionais de Medicina, de Odontologia, de Enfermagem e de Fisioterapia e terapia ocupacional (foto: ALMG/Reprodução)

'Estamos sendo desprezados'. A fala é do presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG), Bruno Souza Farias. Na manhã desta terça-feira (30/03), ele e demais membros de entidades representativas de classes ligadas à saúde em Minas foram ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fura-fila na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.









Convidado pela Comissão para dar seu depoimento diante do caso, o presidente do COREN-MG destacou o trabalho diário de extrema dificuldade que os enfermeiros do estado enfrentam no combate á COVID-19 e citou o atraso da vacinação para esses profissionais.





Segundo Bruno Farias, em fiscalizações feitas pelo Conselho, foi apurado que ainda existem enfermeiros e ténicos de enfermagem que trabalham na linha de frente do coronavírus no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, e em outras unidades de saúde, que ainda não receberam a dose da vacina.





"Os profissionais não foram prioridade nem na vacinação. Já protocolei vários requerimentos solicitando ao secretário municipal de Saúde para nos receber. Não tivemos nem retorno."





O presidente também destacou como a rotina desgastante de trabalho dos enfermeiros desde o início da pandemia vem afetado a saúde física e mental desses profissionais. De acordo com Bruno Souza, de 5 a 10% da classe mineira está sendo afastada do trabalho por esgotamento mental.





"Não estamos aguentando a carga, a situação chegou ao fim do poço", alertou o presidente.





Promessa não cumprida pelo ex-secretário

A presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), Cibele Alves de Carvalho, fez outra denúncia contra a Secretaria de Saúde estadual. Segundo ela, quando ainda à frente ao cargo de secretário, Carlos Eduardo Amaral havia garantido que, até o fim de fevereiro, todos os profissionais de saúde de Minas seriam imunizados contra a COVID-19.





No momento da promessa, não cumprida, o ex-secretário já tinha sido vacinado junto com outros servidores da SES-MG, atualmente investigados pela CPI dos Fura-fila.





“Tínhamos profissionais da linha de frente a serem vacinados. Talvez não um número grande, mas a gente ainda tinha profissionais da linha de frente a serem imunizados, principalmente na atenção primária."





Sobre as regras do Ministério da Saúde para a vacinação no país, Cibele Alves de Carvalho disse que, dentre os grupos prioritários, são citados gestores envolvidos na vigilância em unidades assistenciais.



No entanto, reforça que a regra principal é levar em conta o risco sanitário, ou seja, quem faz atendimentos diretos a pacientes com o coronavírus deve ser prioridade.





“Se não nos unirmos e falarmos de forma única, vamos ter muito mais mortes do que teríamos”, disse a presidente.