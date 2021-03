MG: servidores de Saúde protestam contra Zema e CPI dos fura-filas

Manifestação em Diamantina (foto: AEPGS/Divulgação)







Servidores da Secretária de Estado de Saúde realizaram manifestação, na manhã desta quarta-feira (24/3), contra a publicização dos nome de cerca 1,8 mil servidores da do interior e cerca de 800 da capital, investigados pela comissão parlamentar de inquérito (CPI) , criada na Assembleia Legislativa, para investigar denúncias de fura-filas. Os servidores colocaram balões brancos nas unidades e faixas com os dizeres: "Aqui tem trabalhadores de saúde lutando por você".

As manifestações foram organizadas pela Associação dos Especialistas em Políticas e Gestão de Saúde do Estado de Minas Gerais (AEPGS). "Estamos pedindo a valorização do trabalhador da saúde. A pauta não é aumento. A Assembleia está denegrindo e Zema está jogando para as cobras o trabalhador da saúde", afirmou o presidente da entidade, Gustavo Ribeiro Bedran.

Manifestação em Uberaba (foto: AEPGS/Divulgação)

Bedran questiona as ações da CPI para investigar as denúncias de fura-fila por servidores em funções administrativas. "A CPI é contrária quando divulgam o nome dos servidores. Tem servidores que foram aviltados na família, aviltados na região que moram. Tivemos casos, de tudo quanto é jeito. Situações vexamitórias."





A AEPGS questina a divulgação dos nomes de 2,6 mil servidores do interior e da capital, que, segundo ele, têm sido submetidos a situações vexatórias, embora não tenham sido comprovadas irregularidades até o momento. "Não podiam divulgar pela questão da lei geral de proteção de dados. Está errando em qualificar todos de uma forma. A manifestão foi realizada em 28 superintendências e diretorias regionais de saúde.

Manifestação em Manhuaçu (foto: AEPGS/Divulgação)





Bedran diz que o Centro de Operações de Emergência em Saúde de Minas Gerais (COES-MG) aprovou a vacinação dos servidores, seguindo determinações do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19. "Não cabe a Assembleia fazer um juízo moral e ético. A vacina do motorista de ônibus vale mais que a vacina do trabalhador de saúde? Esse juízo de critério moral não cabe. O critério é sanitário. Se está contra, discute com quem fez as normas, o Programa Nacional de Imunização", diz.

Ele afirmou que não tomou a vacina e reforçou que quem definiu os critérios foram os gestores. Segundo ele, os servidores foram convocados para tomar a vacina. "Se sua filha é convocada para tomar vacina na escola você manda e depois ela não pode ser vilipendiada, não pode ser exposta em situação vexamitosa. Os trabalhadores foram convocados para tomar vacina e agora estão sendo expostos.

Os deputados questionaram a vacinação de funcionários da SES que estão em home office e que fazem trabalhos administrativos, mas Bedran rebate. "Tenho servidor em home office, teletrabalho que vai uma vez presencial, mas que faz a regulação de todos os leitos hospitalares do estado. Já teve servidor que pegou COVID-19 e por um mês essa regulação ficou prejudicada", disse.

Segundo o servidor, a vacinação é uma questão de estratégia sanitária. "Não é à toa que o Ministério da Saúde priorizou os trabalhadores de saúde. Não cabe à CPI dizer que o trabalhador em home office não pode, que é menos importante que o motorista de ônibus. É um discurso de circo", disse.

Ele falou da importância do servidor para o funcianamento do Sistema Único da Saúde (SUS). Os critérios foram estabelecidos pela alta administração, não cabe ao trabalhador ser penalizado em consequência do estabelecimento desse critério. "Ele não tem culpa de ter sido convocado para tomar a vacina."