CPI dos Fura-Fila: ALMG escolhe deputados que vão apurar vacinação em Minas

Indicados pelo bloco independente estão Cássio Soares (PSD), Sávio Souza Cruz (MDB), Repórter Rafael Martins (PSD) e João Vítor Xavier (Cidadania).





A oposição indicou apenas um nome, o do deputado Ulysses Gomes (PT). Gomes, por ter sido o primeiro signatário do pedido de CPI, não pode ser relator ou presidente do grupo.





A tendência é que a presidência e relatoria da comissão fiquem entre os indicados pelo bloco independente. A reunião que decide oficialmente o cargo de presidente está marcada para esta quinta-feira (18/03). Feita a escolha, o presidente define o relator.





Na próxima sexta-feira (19/03), após a instalação oficial, a CPI já deve se reunir para definir calendário e traçar os nomes dos primeiros depoentes.





Entenda o caso





O caso dos “fura-filas” no governo Zema veio à tona e chocou a população mineira. A informação é de que, além do então secretário de Saúde, cerca de 500 servidores da pasta fora dos grupos prioritários receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19.





A denúncia gerou revolta dos deputados estaduais. Por isso, parlamentares se organizaram para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar os servidores da Secretaria de Saúde que receberam a vacina contra o coronavírus.





Além da questão ligada aos imunizantes aplicados em funcionários do governo, a CPI quer informações sobre o montante de recursos aplicados pelo governo nas ações de combate à COVID-19.





A ideia é ter detalhes sobre questões como o número de leitos contratados para ampliar o combate ao vírus. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) também está apurando a aplicação de vacinas nos servidores da saúde.





Veja a lista com os nomes dos servidores





Entenda como funciona uma CPI

As CPIs são formadas para apurar denúncias de irregularidades. Uma comissão do tipo têm poderes de Justiça e, portanto, pode convocar suspeitos a prestar depoimentos, ouvir testemunhas e outras pessoas ligadas ao caso em questão.





Ao fim dos trabalhos, o grupo de parlamentares constrói um relatório final com as conclusões obtidas ao longo do processo de investigação. Na Assembleia de Minas, as CPIs podem funcionar por 120 dias. Posteriormente, é possível prorrogar os trabalhos por mais 60 dias.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz.