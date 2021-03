COVID-19: Nova União terá 10% da população vacinada neste sábado (27/3)

Todos os idosos acima de 85 anos foram vacinados em domicílio. As equipes de saúde levaram as doses, inclusive, na zona rural de Nova União. (foto: Prefeitura Nova União/Divulgação)

Nova União, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), tem quase seis mil habitantes e neste sábado (27/3) baterá a marca de 10% da população vacinada. Neste sábado, um mutirão será feito para vacinar os idosos de 65 a 69 anos, para acelerar o processo de imunização e garantir a segurança das doses, evitando que elas fiquem estocadas no fim de semana. Nesta sexta-feira (26/3), está ocorrendo a aplicação da segunda dose em grupo já vacinado com a dose 1.

Dos idosos de 65 a 69 anos, a estimativa é de que serão 279 pessoas dessa faixa etária no município. A vacinação vai começar neste sábado às 8h e se encerra às 12h. Os profissionais do Programa Saúde da Família (PSF) já entraram em contato com os idosos ou responsáveis para fazer o agendamento. A aplicação ocorrerá no PSF-2 do Bairro Nova Aparecida, na quadra de esportes no Centro (PSF-1) e no PSF-3, no Carmo.

Nesta última remessa enviada pelo governo do estado, Nova União recebeu 130 unidades do imunizante. O prefeito Ailton Guimarães pontuou que estão prezando pela agilidade para que as doses não fiquem estocadas evitando, assim, acidentes como queda de energia, defeitos nos refrigeradores ou roubos, como já ocorreu em outras cidades da RMBH.

“A gente está acelerando porque não queremos entrar no final de semana nem no feriado com muitas doses guardadas. Quando as doses chegam a gente quer vacinar o máximo possível para evitar roubo e problemas nas geladeiras. Então neste sábado vamos vacinar até à noitinha para acelerar o processo”, disse o prefeito.

A cidade já recebeu ao todo 724 doses e foram aplicadas, até o momento, 529 da primeira dose e 132 da segunda dose. Os grupos prioritários atendidos foram os profissionais da saúde (107 pessoas), idosos acima de 90 anos (25 pessoas), idosos de 85 a 89 anos (56 pessoas), idosos de 80 a 84 anos (93 pessoas), idosos de 75 a 79 anos (128 pessoas), idosos de 70 a 74 anos (120 pessoas).

Medidas restritivas na onda roxa

Nova União segue na onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente, do governo do Estado. Visando a contenção de circulação das pessoas nas ruas para evitar a propagação da COVID-19, o decreto municipal proibiu o funcionamento de supermercados, mercearias, padarias e similares a funcionar domingos e feriados.



O toque de recolher, das 20h às 5h, também está em vigor, além da proibição da venda de bebidas alcoólicas geladas e o consumo em locais públicos. Apenas o comércio essencial está permitido funcionar. As cachoeiras da região também serão monitoradas pela fiscalização da prefeitura de forma mais rigorosa neste final de semana.