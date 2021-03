Novas restrições: 'Voltamos ao início da pandemia', dizem belo-horizontinos

Supermercados em BH vão ficar fechados nos próximos domingos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) supermercados, a partir deste domingo (28/3), vários belo-horizontinos vão às compras nos próximos dias. A preocupação da maioria é que a medida da Prefeitura de Belo Horizonte para conter a disseminação da COVID-19 provoque aglomerações nos dias anteriores às restrições. Para se antecipar ao fechamento dosa partir deste domingo (28/3), váriosvão às compras nos próximos dias. A preocupação da maioria é que a medida da Prefeitura de Belo Horizonte para conter a disseminação daprovoquenos dias anteriores às restrições.





“Sou completamente a favor de medidas serem tomadas para conter a disseminação do vírus e possíveis aglomerações, mas acredito que essa decisão de fechar os supermercados aos domingos não é uma decisão sábia. A probabilidade de essa iniciativa gerar maior concentração de pessoas em compras aos sábados e na sexta-feira à noite é maior”, destacou a preocupação. Essa é a opinião de Poliana Rodrigues Ornela Salim, de 35 anos, analista de marketing. Ela mora no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, e acredita que foi um erro o fechamento dos supermercados aos domingos.“Sou completamente a favor de medidas serem tomadas para conter a disseminação do vírus e possíveis aglomerações, mas acredito que essa decisão de fechar os supermercados aos domingos não é uma decisão sábia. A probabilidade de essa iniciativa gerar maior concentração de pessoas em compras aos sábados e na sexta-feira à noite é maior”, destacou a preocupação.





Poliana contou que domingo é o único dia que tem tempo para fazer as compras de casa. “Geralmente, tenho o costume de fazer compras aos domingos. Tenho feito compra do mês. Os itens mais essenciais. Os domingos eu separo para comprar itens para repor os alimentos da semana”, contou.





“Alguém que trabalha fora e não consegue fazer compras durante a semana, só tem o fim de semana. Essa medida não vai ser efetiva porque pode aumentar o número de pessoas nos supermercados”, reforçou.





Ela não é a única que teme aglomerações nos supermercados nos próximos dias. Enzo Marcos Di Pietro, de 61, advogado, mora no bairro Nova Suíça, Região Oeste de BH e pensou em uma estratégia para evitar grande concentração de pessoas.



“No domingo, temos o hábito de fazer compras apenas com os produtos que vamos consumir no dia, mas agora vamos procurar ir antes. As compras do mês preferimos usar o final da noite, quase no horário do fechamento, desde que a pandemia começou. Assim, a gente evita aglomeração. Normalmente nesse horário o supermercado está mais vazio”, ressaltou.





Ele contou que quando a medida foi anunciada, na última terça-feira (23/3), várias pessoas entraram em desespero e sentiram que a sensação era de voltar em março de 2020, quando a preocupação das pessoas era a de faltar produtos nas prateleiras dos supermercados.



“Meu cunhado e minha irmã fizeram as compras correndo, achando que iriam fechar permanentemente. A sensação é de que voltamos ao início da pandemia”, disse.





Outras pessoas preferem optar por uma alternativa mais moderna - os aplicativos de entrega. Bruno Mafra, de 43, é jornalista e disse que pode ser uma opção. "Talvez experimente esse negócio de fazer compra on-line. Esses aplicativos vivem oferecendo desconto para primeira compra mesmo, talvez seja a hora de reduzir a lista ao mínimo possível e aproveitar."





Outras pessoas relataram à reportagem do Estado de Minas que já encontraram supermercados lotados em alguns pontos de Belo Horizonte.





O que vai funcionar domingo?

A partir do próximo dia 28, apenas farmácias e postos de combustível estarão autorizados a funcionar aos domingos entre as atividades comerciais da cidade.





Supermercados, sacolões, lanchonetes, lojas de conveniência, açougues e similares só poderão operar por delivery ou drive-thru (somente os que possuem estacionamento internalizado).





Atividades industriais também não poderão funcionar aos domingos.