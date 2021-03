Varginha registra a primeira morte de PM vítima do novo coronavírus

PM morre vítima da COVID-19 em Varginha (foto: Reprodução Facebook)

Um sargento da Polícia Militar de, no Sul de Minas, morreunesta quarta-feira (24/3). Eduardo Rodrigues deu entrada nada cidade, na madrugada, e sofreu várias paradasapós testar positivo para o novo

De acordo com a prefeitura, Eduardo Rodrigues, de 46 anos, foi o primeiro PM morto vítima do novo coronavírus. Ele estava afastado do serviço há quatro dias depois que teve contato com pessoas infectadas.

“Ele deu entrada na UPA na madrugada de quarta-feira (24/3), as 0h55 apresentando falta de ar e cianótico. Ele chegou em uma viatura da PM tendo sido imediatamente encaminhado para o setor de urgência onde passou por uma bateria de exames, e foi testado para, que deu reagente”, afirma a nota da prefeitura.

Ainda na madrugada, o sargento sofreu várias paradas cardiorrespiratórias devido às complicações da doença e a morte foi confirmada por volta das 6h.

“A prefeitura de Varginha por intermédio de seu prefeito Vérdi Melo e do vice-prefeito Leonardo Ciacci se solidariza com os amigos e familiares do sargento PM Eduardo Rodriguez, em virtude do seu passamento nessa madrugada. Que Deus o tenha e conforte toda sua família e aos companheiros da 55ª Cia. da PMMG”, disse nota de pesar da prefeitura.

A Polícia Militar também divulgou nota de pesar ao colega de trabalho. “A ele nossa sincera continência e pedimos o consolo aos corações e força na nossa luta, que continua. A certeza do dever cumprido na defesa da sociedade varginhense, mesmo com o sacrifício da própria vida”, lamenta.

Além da morte do militar, no último boletim divulgado, o município somou mais duas mortes em decorrência da COVID-19 e 55 testagens positivas. Varginha segue fora da onda roxa e tem 7.312 pessoas infectadas pela doença e 139 óbitos.

Vacinação

Nesta quarta-feira (24/3) começa a vacinação de idosos com 74 e mais. A imunização será no sistema de ‘drive thru’, no Bairro Vila Paiva, das 15h às 20h. Os idosos acamados serão vacinados no domicílio, cujos familiares deverão comunicar na unidade de saúde mais próxima.

Varginha já aplicou mais de 15 mil doses da vacina contra a COVID-19. De acordo com a prefeitura, cerca de 4 mil idosos acima dos 75 anos já foram imunizados com a primeira dose.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.