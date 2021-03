Manifestação pede reabertura do comércio em Juiz de Fora

Comerciantes pedem liberação do comércio e de outras atividades comerciais (foto: Reprodução) Empresários e grupos de direita fizeram manifestação pedindo a reabertura do comércio e fim das medidas restritivas da onda roxa em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O protesto ocorreu na noite dessa segunda-feira (22), após fiscalização da prefeitura interditar um restaurante, localizado no Centro. A manifestação terminou na frente do prédio onde mora a prefeita, margarida Salomão (PT).



E a maioria dos vereadores da cidade parece apoiar o pedido dos manifestantes, já que 14 dos 19 parlamentares assinaram um requerimento que pede a reabertura de todo o comércio e a liberação das atividades empresariais na cidade. Nesta terça-feira (23/3), a Câmara discutirá a aprovação do documento.



O estabelecimento interditado e que gerou todo o protesto estava atendendo no sistema self-service e com consumo interno – atividades proibidas na onda roxa do programa estadual Minas Consciente.

No meio da tarde, com as portas do estabelecimento abertas, vários apoiadores do comerciante batiam palmas com palavras de ordem como “acabou o lockdown, não vai fechar”.





Conforme a prefeitura, além da interdição, a operação Fiscalização pela Vida autuou o restaurante por falta de alvará de licença e por irregularidades relacionadas aos protocolos sanitários de combate à COVID-19.





A ação dos fiscais causou tumulto e discussões. Após a interdição, empresários e grupos de direita organizaram uma manifestação em frente à Câmara Municipal, no início da noite.





Em seguida, pelas ruas do Centro, o protesto terminou em frente ao apartamento onde reside a prefeita Margarida Salomão (PT). Manifestantes pediam a suspensão do decreto que impede a abertura do comércio e proferiram palavras de ordem como “fora Margarida”.





Pelo carro de som, empresários afirmaram que não tem como suportar a situação financeira e que é injusto fechar o comércio. Segundo eles, “não é o comércio o principal culpado pela pandemia”.





Juiz de Fora está com o comércio fechado após a implementação, de forma obrigatória, da onda roxa do governo de Minas. Desde o dia 13/3, a cidade também segue o toque de recolher entre 20h e 5h.





A reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeita, e aguarda posicionamento quanto ao ocorrido.





A situação sanitária é crítica em Juiz de Fora, pois a falta de leitos tem sido uma realidade. De acordo com último boletim epidemiológico, a ocupação de leitos de UTI do SUS está em 95,71%. Além disso, a cidade registrou mais 20 mortes em decorrência da COVID-19.





Juiz de Fora acumula 954 mortes por COVID-19, e o total de casos confirmados soma 22.966.