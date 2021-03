Toque de recolher em Juiz de Fora: veja o que funciona na onda roxa

Juiz de Fora segue os protocolos do Minas Consciente a partir deste sábado (foto: Marcos Alfredo) , na Zona da Mata mineira, entra na onda roxa do programa Minas Consciente, e tem toque de recolher a partir deste sábado (13). A cidade tem o próprio programa municipal de enfrentamento à pandemia, porém, o decreto do programa estadual é que prevalece devido à emergência sanitária na região. , na Zona da Mata mineira, entra nado programa Minas Consciente, e tema partir deste sábado (13). A cidade tem o próprio programa municipal de enfrentamento à pandemia, porém, o decreto do programa estadual é que prevalece devido à emergência sanitária na região.





Conforme dados do painel gerencial da Prefeitura de Juiz de Fora, a taxa de ocupação de leitos UTI SUS está em 97,41%. A cidade acumula 880 mortes pela COVID-19 e os casos confirmados somam 21.777.





De acordo com a prefeita Margarida Salomão (PT), a situação é crítica. “Apesar de trabalharmos para o aumento da disponibilidade de leitos desde que chegamos. É uma corrida ingrata, da vida contra o vírus. Abrimos mais leitos e as contaminações estão crescendo em uma proporção superior à nossa capacidade de oferecer recursos sanitários”, explica a prefeita.

Toque de recolher

Das 20h até as 5h, somente as atividades relacionadas à saúde, à segurança e à assistência estão permitidas no município. Neste período, as pessoas que estiverem se deslocando para o trabalho, em serviços permitidos, devem portar alguma destas identificações carteira de trabalho ou funcional, crachá ou contrato de trabalho, qualquer outro documento que justifique o vínculo profissional.





Ainda no período entre 20h e 5h, a comprovação para outros deslocamentos não essenciais se dará através de documento de identidade oficial com foto e autodeclaração para deslocamento durante a quarentena, que não precisa ser impressa. O comprovante poderá ser apresentado pelo celular, ou por qualquer equipamento eletrônico que se conecte à internet, para confirmar a necessidade do deslocamento.

O que está permitido e proibido na onda roxa?

Durante o dia, das 5h às 20h, com seus respectivos sistemas logísticos de operação e cadeia de abastecimento, as seguintes atividades estão permitidas:





- Indústria e comércio de fármacos, farmácias, drogarias e óticas;

- Fabricação, montagem e distribuição de materiais clínicos e hospitalares;

- Hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes, de água mineral e de alimentos para animais;

- Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

- Distribuidoras de gás;

- Oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, inclusive as de máquinas agrícolas e afins;

- Restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias;

- Agências bancárias e similares;

- Cadeia industrial de alimentos;

- Agrossilvipastoris e agroindustriais;

- Relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados, tais como gestão, desenvolvimento, suporte e manutenção de hardware, software, hospedagem e conectividade;

- Construção civil;

- Setores industriais, desde que relacionados à cadeia produtiva de serviços e produtos essenciais;

- Lavanderias;

- Assistência veterinária e pet shops;

- Transporte e entrega de cargas em geral;

- Call center;

- Locação de veículos de qualquer natureza, inclusive a de máquinas agrícolas e afins;

- Assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, edificações e atividades correlatas, tais como a de eletricista e bombeiro hidráulico;

- Controle de pragas e de desinfecção de ambientes;

- Atendimento e atuação em emergências ambientais;

- Comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de equipamentos de proteção individual – EPI e clínico-hospitalares, tais como tecidos, artefatos de tecidos e aviamento;

- Atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas;

- Relacionados à contabilidade;

- Realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares;

- Entrega de mercadorias em domicílio;

- Retirada em balcão em bares, restaurantes e lanchonetes;

- O acesso às atividades acima, para fins de consumo ou de trabalho.

À noite, das 20h às 5h, estão permitidas:

- Atividades relacionadas à saúde, à segurança e à assistência.

Em qualquer horário, está permitido

Funcionamento de hotéis somente como residência e para fins de isolamento.

Proibido

- Consumo interno em bares, restaurantes e lanchonetes;

- Circulação de pessoas e veículos se não para acesso a atividades, serviços e bens permitidos, e para fins de trabalho;

- Circulação de pessoas sem o uso de máscara de proteção, em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado;

- Circulação de pessoas com sintomas gripais, exceto para a realização ou acompanhamento de consultas ou realização de exames médico-hospitalares;

- Realização de visitas sociais e entre familiares, salvo em caso de assistência;

- Realização de eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões e cursos presenciais.