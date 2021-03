COVID-19: Justiça determina que Coronel Fabriciano respeite a onda roxa

O prefeito de Coronel Fabriciano, conhecido no meio político como Dr. Marcos Vinícius, por ser médico geriatra, não concorda com as determinações da onda roxa do Programa Minas Consciente (foto: Divulgação PMCF)

única cidade do Vale do Aço que não aderiu à onda roxa do Programa Minas Consciente, terá de fechar o comércio considerado não essencial. A decisão é do juiz Mauro Lucas da Silva, que atendeu a um pedido do governo do estado de Minas Gerais, na ação civil pública que pede o cumprimento das medidas previstas na onda roxa para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus

Na decisão, o juiz determinou que o município de Coronel Fabriciano "cumpra imediatamente a obrigação de fazer consistente em suspender", em definitivo, os efeitos do Decreto Municipal nº 7.510/2021, e que proíbatodas as atividades econômicas não essenciais.

Ao pedir o cumprimento da onda roxa em Coronel Fabriciano, o governo de Minas Gerais alegou estar "a defender direito alheio, e que o município de Coronel Fabriciano está omisso, mesmo que parcialmente, ao não aplicar de forma integral as medidas necessárias de enfrentamento ao combate à pandemia da COVID-19, estabelecidas na onda roxa".

E alegou que, após vários contatos com a prefeitura, a administração municipal preferiu permanecer em direção contrária, seguindo os termos do Decreto Municipal 7.510/2021, que prevê medidas locais para combater a COVID-19. E que este decreto "permite, em momento de especial gravidade, o funcionamento de igrejas, de aulas presenciais e de comércio, aí incluídos os bares e restaurantes, sem previsão de toque de recolher, no auge da pandemia".

A Prefeitura de Coronel Fabriciano não comentou a decisão judicial. Mas, na sexta-feira (19/3), durante transmissão ao vivo na rede social da prefeitura, o prefeito Marcos Vinícius da Silva Bizarro reafirmou a não adesão do município à “onda roxa” do estado.

A decisão do prefeito é, segundo ele, respaldada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na RCL 42.591/2020, que devolveu a autonomia e competência aos municípios para adotar decisões de política públicas de saúde no combate ao coronavírus.

“Tiveram um ano para se preparar. Agora, com 15, 20 dias, será que vão fazer as ações necessárias?”, questionou o prefeito, que não concorda com as medidas impostas pelo governo de Minas.

“O isolamento era para preparar o sistema de saúde, não para a doença ir embora. Fabriciano fez isso nos 10 dias em que fechou as portas em 2020: montou a estrutura de saúde, da básica à hospitalar. Agora, as pessoas precisam entender que o coronavírus veio para ficar, é preciso se prevenir e, principalmente, higienizar as mãos, que são a maior fonte de contaminação”, disse.

Se descumprir a decisão judicial, o município de Coronel Fabriciano terá de pagar multa diária de R$ 500 mil.





