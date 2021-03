Confira o que pode e o que não pode funcionar em Minas com a onda roxa

Os municípios são obrigados a seguir as regras estipuladas pela Onda Roxa (foto: Divulgação/Imprensa MG)

Na quarta-feira (17/3) da semana passada, a Onda Roxa – fase mais rígida do programa Minas Consciente, do governo de Minas, para gerir as atividaides econômicas durante a pandemia de COVID-19 – passou a valer em todos os 853 municípios do estado. A medida mais severa, anunciada pelo governador Romeu Zema (Novo), vale, a princípio, por 15 dias.





Confira o que pode e o que não pode funcionar durante a Onda Roxa:





Comércio não essencial





Suspensão de todos os serviços, comércios e atividades que não sejam essenciais





Delivery





Bares e restaurantes podem funcionar, mesmo após às 20h, somente para delivery

Proibido o consumo e retirada do produto no local

Atividades de delivery de medicamentos e outros produtos essenciais são permitidas em qualquer horário

Os serviços de entrega não essenciais, como roupas e acessórios, podem funcionar das 5h às 20h





Serviços de saúde





O serviço de saúde pode funcionar normalmente

Cirurgias eletivas (sem urgência) estão suspensas em todo o estado, tanto na rede pública quanto na privada

Serviços de fisioterapia, odontologia, psicologia e outras áreas da saúde do corpo e mente poderão funcionar





Academias





As academias, bem como pilates, aulas de ginástica e outros, não poderão funcionar





Farmácias





Farmácias podem funcionar a qualquer hora do dia

O atendimento ao cliente no interior do estabelecimento também é permitido





Alimentos





Podem funcionar: hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, lanchonetes, lojas de água mineral e de alimentos para animais

Barracas de feiras de rua que comercializam alimentos estão liberadas

Lojas de doces, bombonieres ou mesmo de venda de bebidas alcoólicas estão permitidas





Transporte municipal e intermunicipal





É permitida a circulação do transporte público

Recomendado que não exceda a metade da capacidade de passageiros sentados

Táxi e mototáxi





Os serviços de transporte de empresas privadas estão permitidos





Transporte por aplicativo

É permitido o funcionamento de transporte privado individual de passageiros





Imobiliárias





As imobiliárias não são consideradas essenciais e, por isso, não podem funcionar

Atividades internas, típicas de escritório, poderão funcionar, sem contato com clientes





Igrejas





As igrejas podem funcionar seguindo os protocolos sanitários, considerando a garantia constitucional de livre exercício dos cultos religiosos, prevista no artigo 5 da Constituição Federal





Shoppings





Shoppings e centros comerciais em ambientes fechados não podem funcionar

A proibição se aplica, também, a estabelecimentos essenciais localizados dentro dos shoppings, como farmácias





Atendimento em domicílio





Apenas atividades de babá e diarista estão autorizadas

Demais atividades, como barbeiro e manicure, não são autorizadas nem em domicílio

Esportes





Eventos esportivos, ainda que sem público e com transmissão televisiva, estão suspensos em todo o estado





Órgãos públicos





O funcionamento da administração pública estadual direta e indireta será coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag)

Os órgãos e entidades municipais e os federais localizados no estado se regem por normas próprias, seguindo os protocolos





Barreiras sanitárias

Outra medida adotada foi a instalação de barreiras sanitárias pelos municípios, com apoio das forças de segurança, para restringir a circulação de pessoas.



As barreiras possuem caráter educativo, visto que os motoristas não podem sofrer penalidades.





O local e a maneira a serem aplicadas são definidas pelo município, porém, é exigido o uso de EPIs e a adoção de demais medidas sanitárias.





Fiscalização

A fiscalização será feita por órgãos municipais e estaduais.



As forças de segurança possuem treinamento na condução de abordagens e investigação de delitos, e ainda, na fiscalização educativa.





Aos fins de semana, a fiscalização será reforçada a fim de evitar aglomerações.

Penalidades

Em situações de descumprimento das regras da Onda Roxa, poderão ser aplicadas de advertências a multa.





A legislação prevê as seguintes penalidades:

advertência

pena educativa

apreensão do produto

inutilização do produto

suspensão da venda ou da fabricação do produto

cancelamento do registro do produto

interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto

cancelamento do alvará sanitário

cassação da autorização de funcionamento e da autorização especial

intervenção administrativa

imposição de contrapropaganda

proibição de propaganda

multa

Descumprimento por parte do município

Os municípios não podem escolher não aplicar ou aplicar parcialmente as medidas da Onda Roxa.



O Estado vai informar o Ministério Público sobre as cidades que descumprirem as medidas.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina