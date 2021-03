Novo secretário de Saúde descarta reabertura dos hospitais de campanha

O Hospital de Campanha do estado montado no centro de convenções Expominas (foto: Leandro Couri/EM/Divulgação)



O novo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou em entrevista exclusiva ao Estado de Minas que o governo não pretende reabrir hospitais de campanha. "Não há nenhuma indicação de reabrir o hospital de campanha neste momento", afirmou.

O Hospital de Campanha do estado montado no centro de convenções Expominas, no Bairro Gameleira, em Belo Horizonte, foi equipado apenas com leitos de enfermaria. O gestor explicou que o número de leitos que havia no hospital é bem inferior ao número de leitos que o estado abriu. "No decorrer desse processo, o estado abriu mais de 13 mil leitos. De 7 mil fomos para 20 mil leitos de enfermaria. Esses 700 leitos neste momento não faria diferença diante de toda essa expansão que o estado fez neste ano de pandemia", pontuou.