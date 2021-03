COVID-19: MG tem 243 mortes em 24 horas; estado ultrapassa 22 mil vítimas

Minas Gerais soma mais de 22 mil mortes por COVID-19 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Novo carregamento de vacinas

As 234 mortes registradas porentre sábado (20/03) e este domingo (21/03) fizeram o estado chegar a 22.007 óbitos em virtude do novo. Os dados compõem o mais recente boletim da doença, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Em 24 horas, 9.593 novos casos da infecção foram confirmados. Desde a chegada do vírus ao estado, as autoridades já contabilizaram 1.033.562 testes positivos.Por ora, 87.997 casos são acompanhados porde saúde.Aos fins de semana, o governo não divulga dados detalhados da doença, como o número de cidades que perderam habitantes por conta da doença. Até essa sexta (19), 792 dos 853 municípios mineiros haviam registrado mortes ocasionadas pela COVID-19 . O número equivale a 92,8% das localidades existentes no estado.Nesse sábado, a equipe de Romeu(Novo) recebeu 542.550 doses da CoronaVac , ligada ao Instituto Butantan e ao laboratório chinês Sinovac. O poder Executivo espera imunizar idosos de 70 a 74 anos. Ampliar a cobertura vacinal de trabalhadores da saúde etambém está nos planos.Até sexa, 996.660 doses iniciais já haviam sido, ante 407.394 injeções finais. O número de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde já ultrapassa 3 milhões.Paralelamente, a Assembleia Legislativa investiga a imunização de servidores da Secretaria de Saúde que podem não estar nos grupos prioritários para o processo de