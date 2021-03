Ex-secretário de Saúde de MG e sucessor devem depor na CPI dos 'fura-filas'

Carlos Eduardo Amaral foi demitido da secretaria estadual de Saúde após o escândalo dos fura-filas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. O ofício solicitando a convocação foi aprovado nesta sexta-feira (19/3). A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada por deputados estaduais mineiros para apurar possíveis irregularidades na aplicação de vacinas antiCOVID-19 em servidores do governo de Romeu Zema (Novo), convidou a depor o. O ofício solicitando a convocação foi aprovado nesta sexta-feira (19/3).













Baccheretti, por seu turno, vai falar sobre os critérios que traçam os grupos prioritários para a vacinação.





O primeiro requerimento a ser aprovado tratava do depoimento de Tavares. A ideia era intimá-lo a depor. Um acordo entre lideranças da Assembleia, contudo, substituiu o termo “intimação” por convite. Parlamentares se mostraram temerosos com a mudança da palavra utilizada, visto que Tavares e Amaral não têm mais vínculos com o Poder Público.





O relator da CPI, Cássio Soares (PSD), disse acreditar na “boa fé” dos deputados ligados ao governo, que garantiram que, mesmo convidados — e não intimados —, os investigados vão depor.





“Caso isso (o comparecimento à CPI) não aconteça, teremos outras atitudes a serem tomadas, que nos resguardam a possibilidade de oitivas de qualquer maneira”. afirmou.





“Tenho certeza que as pessoas devidamente convidadas estarão presentes, pois é do interesse de todos o esclarecimento dos fatos e a apuração da verdade. Esta Assembleia sinaliza, de maneira bastante salutar, uma medida de respeito com o ser humano que está sendo, neste momento, alvo de investigação”, disse Guilherme da Cunha, do Novo, mesmo partido de Zema.





Deputados querem ‘destrinchar’ lista de vacinados





Os integrantes da CPI também vão remeter, ao secretário Fábio Baccheretti, pedido para a entrega de lista detalhada dos servidores vacinados. A ideia é ter ciência de tópicos como a função de cada um, o regime de trabalho vigente e o grau de exposição à COVID-19.