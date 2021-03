Secretário de Saúde de Minas garante colaborar com CPI e descarta demissão

Carlos Eduardo Amaral vê com naturalidade a CPI oficializada pela ALMG para apurar vacinação contra a COVID-19 na Saúde estadual (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Secretário não pensou em pedir para sair

Entenda como funcionam as CPIs

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, encara com naturalidade a Comissão Parlamentar de Inquérito () oficializada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), para investigar aem massa de servidores da pasta. Nesta quinta-feira (11/03), o pedido de deputados estaduais foi acolhido.Pouco tempo após o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), avalizar a criação da CPI, Amaral concedeu entrevista coletiva para se defender. Perguntado sobre os desdobramentos da investigação, ele garantiu estar disposto a colaborar.“A CPI é um questionamento natural. Ela passa por avaliar o que está acontecendo, tirar todas as dúvidas. Nesse contexto, entendo que faz parte de um mecanismo normal que temos que passar, caso a Assembleia ache (pertinente)”, disse.O secretário de Saúde afirmou que 806 pessoas , entre assessores, subsecretários e trabalhadores ligados ao transporte das vacinas, receberam a imunização contra aEmbora tenha projetado dias difíceis no combate ao novo coronavírus, Amaral assegurou que sua equipe vai dar as informações necessárias ao trabalho dos deputados.“A secretaria está 100% engajada no acompanhamento e no atendimento da COVID e na operacionalização. Entendo que é um momento delicado – esses próximos 15 ou 20 dias –, haja vista que o país todo está passando por grande ocupação de leitos. Mas tenho certeza que minha equipe, como é muito qualificada, dará conta disso”.A imunização em massa de funcionários da Saúde estadual foi antecipada pelo portal R7. O Ministério Público de Minas Gerais , assim como a Assembleia, apura o caso.A situação ganhou força nessa quarta (10), quando Carlos Eduardo Amaral foi sabatinado por parlamentares estaduais. A postura do secretário irritou os deputados, que passaram a articular a criação da CPI.Nesta quinta, ele se reuniu com o governador Romeu(Novo). Mantido no cargo, Amaral garante que não pensou em pedir demissão.“Isso não foi cogitado em momento algum até agora”, limitou-se a dizer.As CPIs são formadas para apurar denúncias de irregularidades. Uma comissão do tipo têm poderes de Justiça e, portanto, pode convocar suspeitos a prestar depoimentos, ouvir testemunhas e outras pessoas ligadas ao caso em questão.Ao fim dos trabalhos, o grupo de parlamentares constrói um relatório com as conclusões obtidas ao longo do processo de investigação.Na Assembleia de Minas, as CPIs podem funcionar por 120 dias. Posteriormente, é possível prorrogar os trabalhos por mais 60 dias.Trinta e nove dos 77 integrantes do Parlamento Mineiro foram favoráveis à criação do grupo para tratar dos