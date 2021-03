'CPI dos Fura-fila' também vai investigar vacinação de servidores da ALMG

Lista de vacinados na ALMG também vai ser analisada por CPI (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Número de vacinados na Cidade Administrativa cresceu

CPI escolhe relator e parte para início da investigação

A Comissão Parlamentar de Inquérito () criada por deputados estaduais mineiros para investigar possíveis irregularidades na aplicação deem servidores da Secretaria de Estado de Saúde também vai se debruçar sobre os servidores da Assembleia Legislativa que foram imunizados.Nesta quinta-feira (18/3), o presidente do Parlamento Estadual, Agostinho Patrus (PV), divulgou lista com os nomes de funcionários da Casa que também receberam a vacina.A ideia é dar transparência ao processo de apuração feito pela CPI — e investigar, caso a caso, indícios de ilicitudes nos poderes Executivo ou Legislativo. Sob os servidores da Assembleia vacinados, contudo, ainda não há suspeitas do tipo.Segundo os dados fornecidos por, cerca de 55 trabalhadores do setor de Saúde da ALMG foram contemplados com o imunizante. Na lista, estão médicos, psicólogos, dentistas, recepcionistas do ambulatório da Assembleia, assistente social e trabalhador responsável pela higienização do espaço.“Independentemente de serem servidores da Secretaria de Estado de Saúde, da Assembleia Legislativa ou de qualquer outro órgão público, todos — repito, todos — serão devidamente investigados pela CPI dos Fura-filas da vacinação”, garantiu Patrus, ao apresentar a lista da ALMG.O comitê de inquérito já tem, em mãos, os nomes de 828 funcionários da Secretaria de Saúde que dão expediente em Belo Horizonte A suspeita é que parte desse grupo tenha sido vacinado mesmo sem compor os grupos prioritários para tal. Na lista fornecida pelo governo de Romeu Zema (Novo), constam assessores de comunicação.Nesta quinta, o Parlamento divulgou outra lista de funcionários da administração estadual que podem ter sido vacinados indevidamente. Nela, estão 1.852 trabalhadores da Secretaria de Saúde que batem ponto no interior . Esse documento conta, inclusive, com nomes de pessoas em teletrabalho.A quantidade de vacinados ligados à Secretaria de Estado de Saúde que trabalham em BH cresceu ao longo da última semana. Primeiro, parlamentares pensaram tratar-se de caso envolvendo cerca de 500 pessoas. Depois, o ex-chefe da pasta, Carlos Eduardo Amaral , falou em 806 imunizados. A versão definitiva do documento, porém, tem 828 integrantes.O caso gerou a demissão de Amaral, exonerado por Zema também na semana passada. Ele foi substituído por Fábio Baccheretti, que presidia a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig)



Nesta quinta, a “CPI dos Fura-fila” se reuniu pela primeira vez. Cássio Soares (PSD) foi escolhido para ser o relator; João Vítor Xavier (Cidadania) será o presidente. Para esta sexta, o grupo programou novo encontro. A ideia é aprovar os primeiros requerimentos ligados à investigação e definir os primeiros depoentes.



Além das vacinas, a ideia é ter, também, detalhes sobre questões como o número de leitos contratados para ampliar o combate ao vírus.





