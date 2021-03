Pacheco lamenta morte cerebral de Major Olímpio e decreta luto no Congresso

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), lamentou a morte cerebral do senador Major Olimpio (PSL-SP), comunicada nesta quinta-feira, após complicações pela covid-19. Pacheco decretou luto oficial de 24 horas no Congresso, período no qual não haverá celebrações no Legislativo.



"Major Olímpio foi o terceiro senador que perdeu a vida para o novo coronavírus. O senador paraibano José Maranhão faleceu em fevereiro, e Arolde de Oliveira, senador pelo Rio de Janeiro, morreu em outubro do ano passado. As sinceras condolências do Parlamento Brasileiro à família, amigos e a todos os paulistas", diz nota assinada pelo presidente do Senado. Ele também publicou mensagem em seu perfil no Twitter.



O vice-presidente Hamilton Mourão desejou "força e fé" aos familiares e amigos do senador, também por meio de publicação em rede social.



Outros políticos prestaram as suas homenagens ao senador também por meio de redes sociais. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também foi a rede social lamentar a morte do senador. "Infelizmente mais uma vítima da covid-19", escreveu na mensagem.



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), escreveu em seu perfil no Twitter: "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do senador Major Olímpio na tarde desta quinta-feira. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos."



Eduardo Bolsonaro (PSL), deputado federal por São Paulo, afirmou em sua nota: "Em que pese termos diversas discordâncias, não torço pela morte de ninguém".



O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) definiu o senador como um de "seus mais combatentes políticos", também por meio de publicação em rede social.



O ex-presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), escreveu que Major Olimpio era um homem de "convicções fortes e bom coração". "Perde a política brasileira e todos nós, que ficamos mais pobres e mais tristes", completou.



José Serra, senador e ex-governador de São Paulo, escreveu por meio de nota: "A despeito de algumas divergências políticas, sempre estivemos juntos nos projetos em prol de São Paulo e do Brasil. Perdemos todos uma força política, ainda no começo da vida pública. Meus sinceros sentimentos à sua família e aos amigos. E também às mais de 280 mil famílias enlutadas no país." Serra também publicou mensagem no Twitter.



Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, publicou uma nota em redes sociais. "Que Deus conforte seus corações e que nossa nação esteja unida para combater o nosso único inimigo no momento, que é o vírus."



O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, prestou a sua solidariedade à família. "Triste pandemia. Tristes tempos", afirmou.



A vereadora Janaina Paschoal (PSL), também por publicação em rede social, afirmou que "perdeu um amigo".