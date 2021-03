Mais 542 mil doses de vacina antiCOVID-19 chegam a Minas Gerais

Avião com mais imunizantes anti-COVID-19 aterrissou em Confins antes das 13h deste sábado (20/03) (foto: Governo MG/Reprodução)

Confira os lotes entregues ao estado:

18/1/2021 - 577.480 doses da CoronaVac 24/1/2021 - 190.500 doses de AstraZeneca 25/1/2021 - 87.600 doses da CoronaVac 7/2/2021 - 315.600 doses da CoronaVac 23/2/2021 - 357.400 doses da AstraZeneca e CoronaVac 3/3/2021 - 285.200 doses da CoronaVac 9/3/2021 - 303.600 mil doses da CoronaVac 17/3/2021 - 509.800 mil doses de CoronaVac 20/03/2021 - 542.550 doses de CoronaVac

Quase 1 milhão de vacinados

MG chega a 21.764 mortes por COVID-19

recebeu, neste sábado, (20/03), mais 542.550 doses de. O carregamento chegou ao Aeroporto Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 12h25. O governo de Romeu Zema (Novo) vai utilizar o lote para imunizar idosos entre 70 e 74 anos.A ideia é, também, ampliar a imunização de profissionais de saúde e quilombolas. As doses que chegaram são da, imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com a chinesa Sinovac.A remessa deste sábado é o nono repasse do Ministério da Saúde a Minas Gerais desde 18 de janeiro. Os imunizantes contra o coronavírus serão encaminhados à Central de Rede de Frios da Saúde estadual. O depósito está localizado na Região Oeste da capital.Posteriormente, a carga é remetida às 28 Superintendências Regionais de Saúde (SRSs), que encaminham as injeções aos municípios. Do primeiro mês deste ano até aqui, o estado já recebeu cerca de 2,7 milhões de exemplares da CoronaVac.Durante esse período, também chegaram vacinas produzidas pelo consórcio laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ao todo, mais de 3 milhões de injeções já foram entregues ao governo mineiro.Total: 2.627.180 doses (2.759.680 CoronaVac e 410.500 AstraZeneca)Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) apontam que 996.660 integrantes dos grupos prioritários receberam ao menos uma injeção de um imunizante contra a COVID-19. Foram 407.394 segundas doses aplicadas. As prioridades são idosos residentes em asilos,de saúde, indígenas residentes aldeados e pessoas com deficiência que vivem em casas de apoio.Neste sábado, o estado atingiu 21.764 mortes em virtude da doença. Em 24 horas, 224 perdas foram contabilizadas . Entre sexta e este sábado, as autoridades mineiras contabilizaram 9.890 novas infecções. São, ao todo, 1.023.969 cidadãoscom a COVID-19. Até essa sexta (19), 792 dos 853 municípios mineiros haviam registrado mortes ocasionadas pela COVID-19 . O número equivale a 92,8% das localidades existentes no estado.