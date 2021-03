Em 24 horas, Minas Gerais registra 224 novas mortes por coronavírus

Desde quarta-feira (17/03), todo o estado está sob as rédeas de toque de recolher noturno (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Governo aguarda mais vacinas

Em, 224 pessoas morreram em virtude do novonas últimas 24 horas. O dado compõe o mais recente boletim da doença no estado, divulgado neste sábado (20/03) pela Secretaria de Estado de Saúde. Pouco mais de um ano após a confirmação do primeiro caso da doença em solo mineiro, o governo contabiliza 21.764Entre sexta (19/03) e este sábado, as autoridades mineiras contabilizaram 9.890 novas. São, ao todo, 1.023.969 cidadãos diagnosticados com a COVID-19. Por ora, a situação clínica de 84.643 pessoas é acompanhada.Aos fins de semana, o governo não divulga dados detalhados da doença, como o número de cidades que perderam habitantes por conta da doença. Até essa sexta, 792 dos 853 municípios mineiros haviam registrado mortes ocasionadas pela. O número equivale a 92,8% das localidades existentes no estado.Ainda neste sábado, a equipe de Romeu Zema (Novo) espera receber mais 542.550 doses deantiCOVID-19. O carregamento de exemplares da, ligada ao Instituto Butantan e ao laboratório chinês Sinovac, deve chegar ao Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de BH.O desembarque do lote estápara ocorrer às 12h25.