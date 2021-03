Confira a previsão do tempo para o primeiro dia do outono em Minas Gerais

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

fez sua estreia nesta manhã de sábado (20/03). Apesar do céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e, a previsão é que Belo Horizonte alcance hoje a temperatura máxima de 29 graus. A umidade do ar já traz uma prévia do inverno, tradicionalmente seco, com mínima de 40% à tarde.Nas demais Regiões de Minas Gerais, o céu fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada em todo o território. A chuva é certa no Triângulo Mineiro, Sul e faixa Leste do Estado. A temperatura mais baixahoje foi de 13,7 graus, em Maria da Fé, no Sul de Minas. Já no Norte, a previsão é que a máxima alcance os 36 graus. Assão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).