Polícia de Araxá recupera cerca de 300 toneladas de metais roubados

As cargas de metais que foram roubadas em Araxá foram localizadas em galpão de empresa de Votuporanga (SP) (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil (PC) de Araxá cumpriude busca e apreensão nesta sexta-feira (19/3) e r, em um galpão de uma empresa decerca dede metais, todos roubados de. A ação fez parte da 2ª fase daSegundo informações do delegado regional, Vitor Hugo Heisler, ascomeçaram depois de denúncia de uma vítima que teve a carga roubada.“Os investigadores tiveram informação de que a carga de treliças roubada em Araxá estaria em um galpão em Votuporanga (SP). Em seguida foi representado pelode busca e apreensão, deferido pela justiça de Araxá, com parecer favorável do Ministério Público (MP)”, contou.No galpão da cidade de Votuporanga, ainda de acordo com o delegado regional de Araxá, os investigadores localizaram parte da carga deroubada da carga da vítima, além de outras cargas de outras vítimas, como, por exemplo, cargas de vergalhão (barras de aço) e dede aço."No momento da operação só estavam no local os funcionários da empresa. As investigações continuam”, finalizou Heisler.Também fazem parte das investigações o delegado Rural, Tiago Cruz, além de cinco, um inspetor, um policial civil do setor administrativo e uma escrivã.