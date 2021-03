CGU começa auditoria de contratos da Secretaria de Saúde de Betim e IBDS

O Hospital de Campanha de Betim começou a funcionar em abril de 2020. Além dele, o IBDS faz a operacionalização do Centro de Cuidados Intensivos (Cecovid-4) (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) Controladoria Geral da União (CGU) está fazendo uma auditoria em contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde de Betim e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS). Este instituto é responsável por administrar o Hospital de Campanha (Cecovid-2) e o Centro de Cuidados Intensivos (Cecovid-4), destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com COVID-19 no município. está fazendo uma auditoria emfirmados entre ae o. Este instituto é responsável por administrar o, destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com COVID-19 no município.

Segundo a Prefeitura de Betim, de março de 2020 a fevereiro de 2021, foram repassados à instituição o valor de R$ 58,112 milhões referentes a todas as despesas de número de leitos e atendimento assistencial flutuante ao longo da pandemia, conforme demanda de internação.

Em ofício de 12 de fevereiro de 2021, a CGU informou ao secretário de Saúde de Betim, Guilherme Carvalho da Paixão, o início da fiscalização relativa a esse acordo. O documento solicitava que fosse enviada, em um prazo de cinco dias, a relação de todos os contratos, convênios ou outros instrumentos, especificando data, número, objeto, vigência e processo licitatório de origem entre o município e o IBDS.

Além de demonstrativo de todas as transferências e pagamentos efetivados para o IBDS durante os exercícios de 2020 e 2021, identificando, minimamente, nota de empenho, contas bancárias de origem e destino e documentação fiscal respectiva. Planilhas ou outros documentos que apresentem os dados mensais da produção das unidades sob gestão do IBDS, referente aos anos de 2020 e 2021, também foram exigidos. Foi exigida, ainda, a inclusão da documentação de prestação de contas apresentada pelo IBDS à Secretaria Municipal de Saúde, referente às competências de junho a dezembro de 2020, assim como protocolos de recebimento da documentação de forma a permitir identificar a data de entrega pela entidade.

A CGU enviou, também, uma lista com outras 20 empresas que a Secretaria Municipal de Saúde deveria informar se mantinha vínculo contratual e, se positivo, deveria também enviar documentos relacionados a elas. São empresas que prestam serviços médicos, diagnósticos, locação de ambulâncias e veículos especiais, de gestão de saúde entre outros.

Em fase inicial

A CGU, por meio de sua assessoria de comunicação, informou que não recebeu, até o momento, a resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Betim e que o trabalho se encontra em fase inicial de execução.

Sobre o não envio dos documentos exigidos, a controladoria ressalta que as atividades de fiscalização são desenvolvidas com base nas atribuições institucionais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, Lei nº 10.180 de 6 de Fevereiro de 2001, a qual estabelece que nenhum processo, documento ou informação poderá ser negado aos editores no exercício das atividades de auditoria e fiscalização, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

O Hospital de Campanha de Betim começou a funcionar no início de abril de 2020, para atender a demanda da pandemia de COVID-19. É importante ressaltar que a prefeitura divulga que a capacidade instalada do Hospital de Campanha é de 115 leitos clínicos. Isto significa, porém, o potencial máximo que a estrutura pode chegar. Atualmente a unidade tem 50 leitos clínicos, mas uma ampliação foi anunciada e, na próxima semana, os novos leitos já estarão funcionando, chegando a 75 na capacidade de atendimento.

A estrutura fica nos dois andares do edifício principal do Fiat Clube, um destinado ao atendimento assistencial dos doentes infectados pela COVID-19 e outro para retaguarda dos profissionais da saúde, contando com vestiários, refeitório, almoxarifado e sala de descanso.

Outra unidade administrada pelo IBDS em Betim é o Centro de Cuidados Intensivos (Cecovid-4), instalado no Centro Materno-infantil, que tem 80 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) funcionando. Com a ampliação prevista para os próximos dias, a unidade terá 90 leitos de CTI ativos. A unidade tem a capacidade instalada (potencial máximo) de chegar a 170 leitos de UTI.

Prefeitura de Betim diz que presta contas a outros órgãos

A Prefeitura de Betim não respondeu ao questionamento levantado pela reportagem sobre o não envio da documentação exigida à CGU, mas, por nota, informou que presta esclarecimentos a outros órgãos fiscalizadores como o Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas de Minas Gerais.

“Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município tem contrato vigente com o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS), que assegura a operacionalização dos Centros de Cuidados para COVID-19 - unidade Hospital de Campanha (Cecovid-2) e o Centro de Cuidados Intensivos (Cecovid-4).

Tais unidades compõem uma estrutura segregada (unidades novas) de atendimento exclusivo aos pacientes acometidos pela COVID-19, de Betim, 12 municípios da microrregião de saúde, além de pacientes de outros municípios que compõem a macrorregião de saúde. É importante destacar que o Cecovid 2 tem uma capacidade instalada (potencial máximo) de 115 leitos clínicos e 5 leitos de UTI e atendeu de abril de 2020 a 9 março de 2021, 1.388 pacientes em leitos clínicos e o Cecovid 4, tem capacidade instalada de até 170 leitos de UTI e foram atendidos, no mesmo período, 1.715 pacientes em leitos de terapia intensiva.

De março de 2020 até fevereiro de 2021, o município repassou à instituição o valor de R$ 58,112 milhões referentes a todas as despesas de número de leitos e atendimento assistencial flutuante ao longo da pandemia, conforme demanda de internação.

Com relação aos questionamentos referentes à CGU, a Procuradoria Geral do Município esclarece que Betim presta contas referentes ao assunto, ao Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, além de órgãos fiscalizadores como Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas de Minas Gerais. Ressaltamos ainda, que todos os documentos referentes ao Plano Municipal de Enfrentamento à COVID-19 são públicos e estão disponíveis a toda à população, obedecendo à legislação vigente”, diz a nota.



IBDS foi investigada pela PF em Divinópolis

Em dezembro de 2020, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Entre Amigos”, em parceria com a CGU, no qual combateu o desvio de recursos pela Organização Social IBDS, responsável pela gestão de Unidade de Pronto Atendimento e do Hospital de Campanha de Divinópolis, em contrato que ultrapassa R$ 100 milhões.

As análises realizadas pela CGU identificaram fortes indícios de desvio de recursos em contratações realizadas pela IBDS: favorecimento de empresas, ausência de divulgação de editais, sobrepreço em aquisições de insumos, entre outros. Ainda foi observado que a entidade teria sido favorecida pela Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis em seu processo licitatório.

A investigação teve início após recebimento de denúncia sobre suposto sobrepreço na locação de ambulâncias para a UPA de Divinópolis. O contrato para gerir o Hospital de Campanha, segundo a PF, era de aproximadamente R$ 1,5 milhão por mês. A investigação resultou no afastamento do secretário de Saúde, Amarildo de Sousa.