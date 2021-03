Conselho de Saúde de BH pede lockdown para barrar COVID-19 e frear colapso

Na onda roxa do Minas Consciente, BH vive dias de toque de recolher noturno (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Renda básica para impulsionar confinamento

Batalha contra o negacionismo

Prefeitura estuda alternativas para manter estoques

Recomendações do Conselho de Saúde à Prefeitura de BH

Intensificar as medidas para restringir a circulação do vírus da COVID-19 em BH e implementação de um lockdown necessária medida sanitária emergencial por pelo menos 2 semanas





Aumentar a distribuição de cestas básicas e implantar um programa de renda básica municipal para apoio emergencial aos desempregados, trabalhadores informais e pequenas empresas





Intensificar as medidas de fiscalização para respeito às medidas prevenção à COVID-19 em BH





Ampliar a testagem de dos casos suspeitos de COVID-19 e dos seus contatos





Aumentar ao máximo possível a capacidade de atendimento dos Centros de Saúde, UPAs, Samu, leitos de enfermaria e CTIs em BH





Garantir equipes completas, com revisão emergencial dos baixos salários que estão significando prejuízos para a assistência de enfermagem nas UPAs e Samu de BH





Assegurar transporte público em condições e em número adequados para a circulação de trabalhadores e trabalhadoras de atividades essenciais e das pessoas que necessite de locomoção para buscar serviços essenciais





Implantar Plano de Contingência para diminuir a circulação de pessoas nos Centros de Saúde, UPAs e demais serviços de saúde





Democratizar o Comitê de Enfrentamento à COVID-19, garantindo a participação popular com representação do CMS-BH





Garantia do fornecimento de EPIs aos profissionais de saúde e revisão das Notas Técnicas sobre o assunto, considerando as recentes evidências científicas sobre uso de EPIs diante das novas variantes do vírus da COVID-19





Cumprimento da Lei Municipal que determina o uso obrigatório de máscaras e a aplicação de multas em caso de desrespeito





Orientar médicos e profissionais de saúde a adotar o protocolo clínico municipal de tratamento para COVID, considerando as melhores evidências científicas disponíveis e contraindicando as medicações sem recomendações científicas





Ampliar a vacinação em BH, conforme deliberação do plenário da Câmara de BH





Potencializar ações de telemonitoramento de contactantes pessoas com COVID-19, de gestantes, de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e de crianças/famílias com atraso vacinal. Tais ações poderiam contar com a parceria das Instituições de Ensino Superior de BH

Para o Conselho Municipal de Saúde de(CMS-BH), o lockdown é essencial para barrar a disseminação descontrolada dana capital mineira. Em carta enviada à secretaria municipal de Saúde, a entidade pede que o poder Executivo belo-horizontino adote, por duas semanas, confinamento com bases rígidas para pôr fim ao colapso que se abate sobre a rede de saúde.Nessa quarta-feira (17/3), a ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) destinadas aos infectados pelo coronavírus na rede privada de BH ultrapassou 100% . Considerando também os hospitais públicos, o índice cai para 96,6%, mas ainda em estágio máximo de alerta. Em níveis críticos, também, o percentual de enfermarias ocupadas (79,3%) e a taxa de transmissão por infectado (1,26).O cenário preocupa o CMS-BH, que se reuniu e construiu o ofício com 14 recomendações para frear a doença (Veja, no fim do texto, todas as sugestões da entidade). Ao, a presidente da entidade, Carla Anunciatta, explica que recrudescer o isolamento é a única forma de aliviar a pressão sobre Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e outras casas de saúde.“O que a gente está vivendo — em Belo Horizonte, no estado e no país — é o aumento vertiginoso da transmissão do vírus, da lotação dos leitos de CTI e de enfermaria. Isso leva a um esgotamento do sistema de saúde. Desde o ano passado, a gente tenta evitar. Uma coisa é receber, em uma UPA, 100 pacientes em um dia; outra coisa é receber 500 pacientes em um mesmo dia”, diz.O CMS-BH também pede um plano de contingência para aliviar o número de atendimentos feitos pelos profissionais de saúde — abrindo espaço para casos que demandam assistência detalhada. Outra reivindicação é a ampliação do número de testes para a infecção.A dramática situação vivida por Belo Horizonte — espelho do cenário nacional — se reflete no crescimento da curva de resgates feitos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (). Só de domingo a quarta, foram 405.“Não tem leito, profissional e equipamento que dê conta. E não tem transporte. As ambulâncias do Samu têm tempo de desinfecção entre o transporte de pacientes”, explica Carla, em menção aos protocolos sanitários necessários a cada atendimento das ambulâncias.Recentemente, a Prefeitura de BH aumentou, de cinco para sete, os pontos de sanitização dos veículos do Samu.A cidade do prefeito Alexandre Kalil (PSD) está, assim como todo o estado, sob as mais duras regras do programa Minas Consciente. Apenas serviços essenciais estão permitidos e a Polícia Militar tem poder para controlar a circulação de pessoas. Das 20h às 5h, vigora toque de recolher.O Conselho Municipal de Saúde reconhece que, para ter adesão, oprecisa ser acompanhado de medidas de amparo econômico. O grupo defende a criação de um programa de renda básica para amparar a população vulnerável. O auxílio a empreendedores também é tido como etapa fundamental.“Há os trabalhadores informais, os comerciantes e os pequenos e médios empresários. Essas pessoas precisam de um subsídio financeiro. Os comerciantes e empresários, além do subsídio, precisam de diminuição ou eliminação de impostos. Os trabalhadores informais, os desempregados e as famílias que ganham menos de R$ 2 mil precisam de uma renda básica. E, também, de cestas básicas, pois os alimentos estão caríssimos. É lockdown com condições para que as pessoas fiquem em casa”, pontua Carla Anunciatta.A chefe do CMS-BH diz que o poder Executivo belo-horizontino busca formas de atenuar o caos. “A prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde estão fazendo o que têm que fazer, tentando abrir leitos e combater o caos. Mas, para conseguir diminuir a transmissão e a lotação, as pessoas têm que ficar em casa”, insiste.Os conselheiros também sugerem a paralisação do transporte coletivo. A grande movimentação de pessoas nos ônibus também preocupa a equipe de Kalil. Na semana passada, o prefeito anunciou estudo sobre o fluxo de pessoas nos prédios comerciais para entender se edifícios do tipo são responsáveis por manter os ônibus e os trens urbanos ainda cheios.“Sugerimos que os serviços essenciais possibilitem que os profissionais possam ir trabalhar sem pegar o transporte coletivo”, sustenta Carla.Não é a primeira vez que o Conselho de Saúde de Belo Horizonte vai a público defender o lockdown. Em julho do ano passado, quando pontuou a necessidade de endurecer as restrições, a chefe da entidade sofreu até mesmo ameaças de morte . O caso foi parar na Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, que apura as mensagens em tom intimidador. Apesar disso, Carla Anunciatta se mantém firme.“Provavelmente, isso (as ameaças) vai acontecer de novo, mas não temo. Estamos pedindo a compreensão de todas as pessoas. Qualquer um de nós pode ser atingido por essa tragédia. São quase 3 mil mortes ao dia. Um absurdo Não é uma coisa que pode ser relativizada. As pessoas que atacam não têm o entendimento do que é lutar pela vida”, enfatiza.Nessa quarta, o secretário de Saúde de BH, Jackson Machado Pinto, explicou, ao EM, que a abertura de novos leitos esbarra na ausência de respiradores mecânicos e profissionais para manejar as vagas. O secretário de Saúde de BH admite dificuldade para encontrar alguns medicamentos, principalmente os bloqueadores neuromusculares e anestésicos, necessários para os pacientes internados.“Já fizemos os contatos com fornecedores de oxigênio para que eles mantenham o fornecimento constante para BH e não temos neste momento nenhum receio de que vai faltar oxigênio”, assegurou, no entanto. A cidade estuda reutilizar tubos de intubação em pacientes com COVID-19