Hospitais de Santa Bárbara e Barão de Cocais correm para garantir oxigênio

Prefeito de Barão de Cocais enviou um caminhão para buscar cilindros de oxigênio em Ipatinga para abastecer o Hospital Municipal Waldemar das Dores, que estava com o estoque baixo (foto: Prefeitura Barão de Cocais/Divulgação) já estão na corrida para garantir que não falte oxigênio aos seus pacientes. Tanto o Hospital Municipal Waldemar das Dores, em Barão de Cocais, quanto a Santa Casa Nossa Senhora das Mercês, em Santa Bárbara, únicos nesses municípios, estão funcionando com baixo estoque de oxigênio.

Nesta quarta-feira (17/3), a Santa Casa Nossa Senhora das Mercês, em Santa Bárbara, pediu ajuda. Em seu perfil na rede social, foi colocado um aviso para que a população que tivesse cilindros vazios em casa doasse ao hospital. “Solicitamos aos cidadãos santabarbarenses que possuem cilindro de oxigênio em casa que não está sendo utilizado para entrar em contato com o hospital com urgência”, diz o post.

“Infelizmente, a gente não tem um CTI para dar o melhor tratamento ao paciente. A gente está fazendo o máximo que pode. Os diretores da Santa Casa pedem o lockdown”, disse o diretor da Santa Casa, Dr. João Floresta.

A Santa Casa de Santa Bárbara é abastecida por uma empresa local. Segundo o gestor, atualmente há 20 pacientes internados e todos necessitam de oxigênio, sendo que dois estão em ventilação mecânica. A entidade conta com 60 cilindros, mas devido à alta demanda são necessários mais cilindros. “Só na última segunda-feira (15/3), 11 pacientes foram internados. Há quem necessite de um cilindro por dia, mas outros em estado grave precisam de maior quantidade. Há pacientes que consomem quatro cilindros por dia”, diz João Floresta.

Na terça-feira (16/3), Barão de Cocais saiu em busca de oxigênio. O prefeito Décio dos Santos enviou, em caráter de urgência, um caminhão ao pátio da fornecedora White Martins, em Ipatinga, para buscar 64 cilindros de oxigênio. Segundo ele, o Hospital Municipal Waldemar das Dores estava correndo o risco de ficar sem o produto. O número de pacientes aumentou significativamente nos últimos dias e, praticamente, todos que estão internados necessitam da respiração suplementar.

“Se não tiver oxigênio, não adianta. Itabira já não tem condições de receber pacientes graves, então nós estamos intubando aqui mesmo. Temos estrutura para deixá-los intubados; são oito respiradores, temos médicos capacitados. Se não fizéssemos nada, correríamos o risco de ficar sem oxigênio”, explica o prefeito de Barão de Cocais, Décio dos Santos.

Atualmente, o Hospital Municipal de Barão de Cocais tem 20 pessoas internadas e três pacientes intubados. Oito pessoas já estão hospitalizadas em outros municípios.

Santa Bárbara e Barão de Cocais seguem com 100% de ocupação nos leitos em seus hospitais. Ambos têm improvisado leitos em outros setores para tentar atender os que necessitam de internação, porque Itabira, cidade referência da microrregião de saúde, não consegue disponibilizar mais vagas.

Nesta quarta-feira (17/3), Itabira tem está com 100% de ocupação nos leitos de UTI e 100% de ocupação dos leitos de enfermaria tanto na rede SUS como convênio.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.