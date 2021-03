Estoque baixo em Barão de Cocais faz prefeito buscar oxigênio em Ipatinga

O pátio da fornecedora White Martins fica em Ipatinga e o prefeito de Barão de Cocais enviou um caminhão para buscar os cilindros de oxigênio hospitalar. (foto: Sandro Pereira/Fotoarena/Estadão Conteúdo)

O prefeito de Barão de Cocais, Décio dos Santos, em caráter emergencial, mandou um caminhão buscar no pátio da empresa White Martins, em Ipatinga, 64 cilindros de oxigênio hospitalar. O Hospital Municipal Waldemar das Dores, único em Barão de Cocais, começou a ficar com o estoque muito baixo para atender os vinte pacientes internados na ala de tratamento da COVID-19 e corria-se o risco de ficar sem oxigênio.

A previsão é que o caminhão chegue ainda na noite desta terça-feira (16/3) com 64 litros de oxigênio. Segundo o prefeito, o intuito foi de agilizar o processo de recebimento dos cilindros, o medo era o oxigênio esgotar.

“Se não tiver oxigênio não adianta. Itabira já não tem condições de receber pacientes graves, então nós estamos entubando aqui mesmo. Nós temos estrutura para deixá-los entubados aqui mesmo. Nós temos oito respiradores, temos médicos capacitados. Se não fizéssemos nada correríamos o risco de ficar sem oxigênio hoje”, pontua Décio.

Atualmente, o Hospital Municipal de Barão de Cocais tem 20 pessoas internadas, três pacientes estão entubados. Oito pessoas já estão hospitalizadas em outros municípios. Cidade referência em saúde para a microrregião, Itabira já não tem condições de fornecer vagas para o atendimentos dos casos graves da COVID-19. Itabira está, nesta terça-feira (16/3), com 100% de ocupação nos leitos de UTI e 85% de ocupação dos leitos de enfermaria.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de Saúde, Barão de Cocais acumula 2.137 casos confirmados e 20 mortes pela doença.

“É importante que a população acredite que estamos vivendo um momento muito difícil. Parece que as pessoas ainda não começaram a acordar para isso. Hoje, praticamente todo mundo conhece uma pessoa que morreu de COVID. A população tem que ajudar. Eu sei que não é fácil, ainda mais para o pequeno comerciante. Eu tenho certeza que a economia é algo tão forte que se recupera, mas vida não tem jeito”, ressalta o prefeito de Barão de Cocais.

Salão paroquial está sendo usado para atender casos leves da COVID-19

Com o objetivo de reduzir a sobrecarga no único hospital da cidade, a prefeitura de Barão de Cocais implantou no salão paroquial, ao lado do Santuário São João Batista, o Ponto de Referência em Sintomas Leves (PresCov). O local está funcionando desde a segunda-feira (15/3).

O PresCov funciona de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, ampliando os atendimentos para os pacientes que apresentam sintomas leves de síndrome gripal e COVID-19 como febre, tosse seca e cansaço.