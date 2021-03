Itabira, Santa Bárbara e Barão de Cocais têm 100% de ocupação de leitos

O Hospital Municipal Waldemar das Dores não tem mais vagas para internação de casos da COVID-19. Onze pessoas aguardam vaga para transferência (foto: Prefeitura de Barão de Cocais/Divulgação)

A microrregião de saúde de Itabira atende outros 13 municípios no que se refere a hospitais de média e alta complexidade. É o caso de Barão de Cocais e Santa Bárbara. Ambas se encontram saturadas e sem condições de oferecer internação para novos casos da COVID-19 e dependem de vagas em hospitais de Itabira para atendimento de pacientes graves.

100% dos leitos de UTI já estão ocupados e 75% da enfermaria sendo usados. Itabira , no momento, não tem mais vagas em Unidade de Tratamento Intensivo. Atualmente, a cidade tem 26 hospitalizados em UTI, sendo três pacientes já internados em outro município. Da rede SUS e convênio,e 75% da enfermaria sendo usados.

Santa Bárbara, que integra essa microrregião, também está em estado crítico, com 100% de ocupação dos leitos destinados à COVID-19. Segundo informações da direção da Santa Casa Nossa Senhora das Mercês, único hospital da cidade, a instituição já ultrapassou a capacidade de atendimento, os 10 leitos de isolamento respiratório estão ocupados e três pessoas seguem internadas em sala improvisada no pronto-atendimento aguardando vaga.

O hospital conta com quatro respiradores, sendo dois equipamentos destinados ao atendimento da COVID-19. Santa Bárbara não tem UTI e pacientes graves tem que ser encaminhados para Itabira, que também segue com saturação de ocupação.





Barão de Cocais também conta com 10 leitos no Hospital Municipal Waldemar das Dores e todos estão ocupados, sendo um paciente necessitando de respirador. Onze pessoas estão na fila de espera por uma vaga de transferência.

O prefeito de Barão de Cocais, Décio dos Santos, ressalta a gravidade da situação e explica a necessidade de adesão à onda roxa que restringiu o funcionamento do comércio não essencial. “Não é fácil, a gente anda na rua e tem comerciante se indispondo com a gente. Eu entendo a situação de todos, os comerciantes pequenos sofrem com a crise, mas no momento não dá para negociar vidas. Se chegar um paciente grave hoje em Barão de Cocais, vai morrer. Talvez a gente não consiga transferência. Isso é muito grave."

Décio pede que a população tenha consciência. “Estamos enfrentando o pior momento da pandemia por isso reforço as medidas de prevenção. A situação é desafiadora e os sacrifícios são enormes. Reforçamos a importância de respeitar as medidas de prevenção para não sobrecarregar o sistema de saúde”, diz o prefeito de Barão.

Para tentar conter o aumento das taxas de transmissão do novo coronavírus, Itabira, Santa Bárbara e Barão de Cocais aderiram à onda roxa do Programa Minas Consciente, do governo do estado. Essa fase valerá por 14 dias e restringe o funcionamento do comércio não essencial e tenta diminuir a circulação das pessoas nas ruas com medidas como o toque de recolher entre 20h e 5h, proíbe a circulação de pessoas com sintomas de gripe e sem o uso da máscara e implanta barreiras sanitárias.