COVID-19: Barão de Cocais não tem mais leitos disponíveis

Barão de Cocais tem 100% de ocupação dos leitos destinados a COVID-19 e caso necessite transferir paciente grave pode não encontrar vaga em Itabira. (foto: Prefeitura Barão de Cocais/Redes Sociais)

Barão de Cocais, na Grande BH, aderiu à fase mais restritiva do Programa Minas Consciente, do Governo do Estado, e as medidas da onda roxa passam a valer a partir desta segunda-feira (8/3) por 14 dias. A decisão foi motivada pelo agravamento da taxa de ocupação dos leitos em hospitais da rede pública e o risco iminente de desassistência nos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) específicos para COVID-19 na rede de saúde de Itabira, que é referência para os municípios vizinhos.

O prefeito de Barão de Cocais, Décio dos Santos, em um vídeo publicado por um jornal local, alertou a população para que acatem as medidas restritivas de distanciamento social e pontuou sobre a falta de leitos. Décio relatou que conversou sobre a situação com o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage. “Pra se ter ideia, se tivermos que transferir um paciente grave, agora, a gente não consegue. Eu estava no telefone com o prefeito de Itabira, neste momento, e ele me falou que não consegue receber nenhum paciente mais”, disse Décio que entende que o comerciante fica preocupado.

A prefeitura de Itabira, por comunicado na sexta-feira (5/3), confirmou o colapso no sistema. “Cabe ressaltar que os leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) disponíveis na cidade também estão a serviço de outros 13 municípios que pertencem à microrregião de Itabira. Nessa sexta-feira, o percentual de leitos ocupados no município se aproximou dos 100%, o que significaria o colapso na rede de atendimento”.

“Não é fácil, a gente anda na rua e tem comerciante se indispondo com a gente. Eu entendo a situação de todos, os comerciantes pequenos sofrem com a crise, mas no momento não dá para negociar vidas. Se chegar um paciente grave hoje em Barão de Cocais, vai morrer. Talvez a gente não consiga transferência. Isso é muito grave”, ressalta o prefeito que conta que a onda roxa começaria a funcionar a partir da quarta-feira (10/3), mas devido a gravidade em relação à taxa de ocupação dos leitos, a prefeitura de Itabira pediu aos demais prefeitos que colocassem as medidas em vigor o quanto antes, sendo acatado pelas cidades vizinhas.

“Graças a Deus, conseguimos a adesão (da onda roxa) em 17 cidades da região, que estarão igualzinho Barão de Cocais. É o momento de todos colaborarem e a população cumprir o Decreto. É o momento mais grave. Eu sei que a economia é importantíssima, mas economia a gente consegue ressuscitar, a gente consegue melhorar. A vida, não”, pontua o prefeito.

Barão de Cocais tem oito leitos exclusivos para o atendimento da COVID-19 no Hospital Municipal e todos se encontram ocupados. Na sexta-feira (5/3) houve o registro de nova morte pelo novo coronavírus, totalizando 15 óbitos desde o início da Pandemia. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade contabiliza 1.865 casos confirmados e há, atualmente, 17 pessoas hospitalizadas (oito no município e nove em outra cidade).



Mineradoras não serão fechadas, mas prefeito pedirá restrição

A atividade mineradora consta como atividade essencial e, segundo o Minas Consciente, não precisaria sofrer restrições de funcionamento. Segundo o prefeito de Barão de Cocais, apesar de ser atividade essencial, ele fará reunião com as mineradoras que atuam na cidade para chegar a um acordo e minimizar os impactos da população flutuante.

“Atividades que não são ligadas à produção, por exemplo sobre o grande número de empreiteiros trabalhando em barragem, em suturação, a gente não acha que isso seja atividade essencial. Nós vamos conversar para que tais atividades sejam cessadas também."

Entenda a Onda Roxa

• Funcionamento apenas do serviço essencial

• Suspensão de cirurgias eletivas

• Restrição de circulação de pessoas (só poderão sair de casa para atividades essenciais)

• Toque de recolher das 20h às 5h e aos finais de semana

• Proibição de pessoas sem máscara em qualquer espaço público ou de uso coletivo, ainda que privado

• Proibição de circulação de pessoas com sintomas de gripe, a menos que estejam indo para consulta médica

• Proibição de eventos públicos ou privados

• Proibição de reuniões presenciais, inclusive entre parentes que não morem na mesma casa

• Implantação de barreiras sanitárias de vigilância